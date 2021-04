Drama när Örebro nästan kom ikapp – men Växjö vann • Säsongen är över

Kanske var det avgörandets stund som blev för mycket för Örebro. Kanske var det något annat.

För Växjö körde över gästerna i första perioden. Örebro fick knappt tid att andas och fick endast rikta in sig på att slå undan puck efter puck.

Men till slut höll det inte. Drygt fyra minuter in satte Emil Pettersson fart och tog sig hela vägen runt Örebros uppställda försvarsspel. Han spelade in pucken framför mål där Richard Gynge ostört fick styra in pucken. Misstänkt offside dock i skedet innan men domarna friade.

Det gjorde de däremot inte när Filip Barklund hade klubban i ansiktet på Jack Drury. Blodvite uppstod och Barklund fick sitta fyra minuter på botbänken.

Nu klarade Örebro visserligen av de fyra minuterna men det kostade energi. Gästerna var inte i närheten av att få till några längre anfallsförsök utan fick fortsätta försvara sig.

Med 35 sekunder kvar kom kallduschen. Andrew Calof hittade fram till Brendan Gaunce som spurtade sig fram när Kristian Näkyvä hamnade på mellanhand. Avslutet mellan benen på Enroth och in i mål. Blytungt men hur rättvist som helst.

Örebro fick bättre ordning på Växjös anfallsspel i den andra perioden. Hemmalaget hade inte lika lätt att skapa de farliga chanserna och de långa anfallen.

Problemet var bara att man inte hade kraft att anfalla. Örebro hade inget att komma med mot Växjös kompakta försvarsmur. Linus Öberg lyckades visserligen trycka sig igenom men blev fälld av målvakten Erik Källgren med utvisning som följd. Utan att Örebro gjorde mål på det numerära överläget.

I tredje perioden inledde Örebro bra, fick direkt några längre anfall och började hota Källgren i målet allt mer. Men det sista lilla saknades inledningsvis.

Till slut fick dock Örebro in en puck. Med elva minuter kvar sköt Emil Larsson ett skott i powerplay. Källgren släppte retur och Oliver Eklind kunde trycka in pucken i mål. Men situationen videogranskades och det hela tog lång innan domarna tog beslute: Ej mål. Detta då Eklind bedöms ha stört målvakten Källgren.

Men Örebro skulle få in sin reducering. Kristian Näkyvä med ett fint backskott från blå upp i närmsta krysset. Örebro bara ett mål bakom.

Därmed blev det en kvitteringsjakt. Örebro fortsatte gå framåt. Jhonas Enroth plockades ut med två minuter och Örebro etablerade tryck.

Men i stället 3–1 i tom bur. Brendan Gaunce.

Det blev också slutresultatet. Växjö spelar final medan Örebro har spelat klart för den här säsongen, klubbens bästa genom tiderna.

Antiklimax

Vi hade laddat för fest. Örebro skulle skriva historia på nytt och ta sig till SM-final för första gången i klubbens historia. Men i stället blev man mer eller mindre överkört. Och finaldrömmen gick upp i rök.

Perspektivet

Och det är klart det är lätt för Örebrosupportrar att beklaga sig och svära över det. Men med perspektiv kan vi se tillbaka på en historiskt bra säsong. Örebro Hockey har aldrig varit bättre än så här. All eloge till en fantastisk säsong.

Topp tre, Örebro

Jhonas Enroth

Växjö körde över Örebro inledningsvis. Det var egentligen bara Jhonas Enroths fina målvaktsspel som såg till att siffrorna inte var större. Några briljanta räddningar. Slutspelets bäste målvakt.

Christopher Mastomäki

Visade en hel del glöd och vilja att ge sig in i i skiten. Spelade med attityd. Ville visa vägen. Krigarinsats. Assist till Näkyväs mål.

Joonas Rask

Evighetsmaskinen. Benen går i ett och som han kämpar och sliter där ute. Ett av få offensiva hot för Örebro i den här matchen. Försökte och försökte. Väldigt nyttig. Grattis Luleå som ska ha gjort klart med hans tjänster till nästa säsong.

Matchfakta

Växjö–Örebro 3–1 (2–0, 0–0, 1–1)

Första perioden: –

Första perioden: 1–0 (04.18) Richard Gynge (Emil Pettersson, Miika Koivisto). 2–0 (19.24) Brendan Gaunce (Andrew Calof, Christian Folin).

Andra perioden: –

Tredje perioden: 2–1 (12.25) Kristian Näkyvä (Christopher Mastomäki, Oliver Eklind). 3–1 (18.26) Brendan Gaunce, mål i tom målbur.

Örebro

Målvakter: Jhonas Enroth (Jonas Arntzen).

Backpar: Kristian Näkyvä, Rasmus Rissanen – Nick Ebert, Gustav Backström – Stefan Warg, Robin Salo. Sjundeback: Lukas Pilö.

Kedjor: Borna Rendulic, Rodrigo Abols, Robin Kovacs – – Joonas Rask, Oliver Eklind, Emil Larsson – Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Elias Ekström – Filip Barklund, Ludvig Rensfeldt, Jonathan Andersson. Extraforward: Milton Oscarson.