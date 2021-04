Dramat efter att en pojke blir ihjälkörd av en Saab – i en jordbruksbygd utanför Örebro

Historien är en som man skulle kunna läsa i en nyhetsartikel. Men bara dess skelett. Korta formuleringar om en tragedi där man har lagt locket på och bara konturerna i mörkret kan anas.

En sådan artikel, i det närmaste en notis, finns också i Martin Engbergs "Den röda pojken".

Vad skulle då denna nyhetsartikel berätta, som man hittar i en gulnad Aftonbladet från 1980-talet? Om en död pojke, påkörd av en alkoholiserad familjefar i en blå Saab. Om hur mannens familj trakasserats av ungdomar i trakten. Om en bygd som fått ett svårläkt sår, med efterdyningar som fortfarande kan höras decennier senare.

Martin Engberg fyller i detaljerna som gör en sådan historia begriplig.

Platsen och tiden är ett svenskt 1980-tal, jordbruksbygd med Örebro som närmaste större ort, men miljöskildringen för tankarna till den amerikanska landsbygd som vi ideligen konfronteras med i dag i populärkulturen – en projektionsyta för vänsterliberala mardrömmar.

Det är sjaskigt och grått. Våldet ligger under ytan. Barn far illa och vuxenvärlden vänder istället blicken mot tv-rutan och "Dallas". Idrottsläraren Sven, som är den alkoholiserade mannen som blir en mördare, är en elak jävel och hatad av traktens ungdomar. Hans son Björn tittar genom persiennerna ut mot de ligister som njuter av att driva ut den fulla, vilt svingande Sven på gårdsplanen när de kväll efter kväll kommer för att trakassera familjen.

Det är miljöskildringen som är romanens största förtjänst, bilderna från ett Sverige som inte riktigt nåtts av folkhemmets omsorger.

Romanens persongalleri inkluderar också jordbrukardottern Nina, pojken som blir påkörd, det piffiga klädbutiksbiträdet Majliss och en rad andra gestalter som länkas samman av den oerhörda händelsen som var temat för en av Stig Dagermans mest kända noveller: Att döda ett barn.

Det är en countrylåt i den socialrealistiska skolan som Martin Engberg har skrivit (som ljudbok borde den ha knastret från en kassettbandspelare). Åtminstone i tema och miljöskildring. Romanens konstruktion är dock mer invecklad än "three chords and the truth", en konstruktion som kräver en uppmärksam läsare, och jag undrar om så mycket hade gått förlorat om författaren underlättat lite mer för läsaren. Romanen har också ett övernaturligt inslag som inte tillför så mycket.

Denna säsong är också Ola Nilsson aktuell med en mörk landsbygdsskildring, men medan det finns någonting stiliserat i Nilssons prosa så skriver Martin Engberg fram en värld med konkretion. Det är miljöskildringen som är romanens största förtjänst, bilderna från ett Sverige som inte riktigt nåtts av folkhemmets omsorger.

Martin Engberg uppmärksammades för några år sedan för "En enastående karriär", en skildring från universitetsvärlden, och med "Den röda pojken" etablerar han sig på allvar som en röst att följa i den svenska samtidslitteraturen.

*

LITTERATUR

Martin Engberg

"Den röda pojken"

(Norstedts förlag)