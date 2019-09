Dramatiken bakom Ronnie Petersons sista färd hem till Örebro efter dödskraschen – likbilen jagades av paparazzi: ”Vi hade tre kilometers försprång”

Ett brinnande eldhav på Monzabanan i Italiens Grand Prix den 10 september 1978 slukade Ronnie Petersons liv.

Elva minuter över nio på måndagsmorgonen den 11 september dödförklarades Ronnie på Niguardasjukhuset i Milano. Han försämrades hastigt under natten efter operationen. Benmärg och fettvävnader hade lösgjorts och kommit in i blodomloppet som gjorde att njurarna slutade fungera och Ronnie konstaterades hjärndöd.

För Torgny Götmar blev världsnyheten om den svenske F1-stjärnans död början på en arbetsvecka som han aldrig glömmer. Ronnies manager Staffan Svenby ringde från Italien och beställde begravningen – och plötsligt var begravningsentreprenören från Örebro mitt i händelsernas centrum.

Torgny kände inte Ronnie personligen, hade aldrig pratat med honom, men som örebroare och motorsportintresserad följde han givetvis stadens stora F1-stjärna. Torgny hade till och med besökt Grand Prix-loppen i småländska Anderstorp. Även Torgnys fru Lotta var en stor supporter och jobbade på banken som hade Ronnie som kund.

På eftermiddagen onsdagen den 13 september flögs Ronnie Petersons kvarlevor hem till Sverige, direkt efter obduktionen i Milano. Det skedde i Lotuschefen Colin Chapmans privatflygplan som var målat precis som racerbilen, i svart och med "John Player Team Lotus" i guldskrift. Med i flygplanet fanns även Ronnies fru Barbro, förre mekanikern Åke Strandberg, samt managern Staffan Svenby.

Ronnies närmaste gjorde allt som stod i deras makt för att hålla hemkomsten hemlig och avslöjade inte var planet skulle landa. Samtidigt var det massmediala trycket enormt och journalister vakade på varje flygplats i mellan-Sverige.

– Vi fick reda på vilken flygplats vi skulle åka till bara några timmar innan planet landade. Vi hade fått munkavle och lovade att inte säga något. Reportrar ringde hem till oss hela tiden och försökte få oss att försäga oss, berättar Torgny.

Valet föll på Axamo flygplats i Jönköping. Torgny slapp åka ensam. I begravningsbilen fick han sällskap av sin Lotta i den mörka septembernatten. För att väcka så lite uppmärksamhet som möjligt valde paret Götmar en diskret bil, en Chevrolet Suburban.

– Vi fick stanna lite före terminalen och gömma bilen för att vi inte skulle synas för journalisterna, berättar Torgny.

Vid 23.30-tiden landade Lotusplanet i Jönköping och då började dramatiken. Eftersom det var fullt med journalister inne i flygplatsbyggnaden fick Torgny, efter att kistan flyttas över, köra över plattan bakom en följebil.

Torgny blev utsläppt på motorvägen vid Axamo och drog i väg mot Örebro.

– Flygpersonalen sa åt oss att vi hade tre kilometers försprång så att vi skulle hinna en bit, berättar han.

Bara att trycka på gasen med andra ord.

– I nån av kvällstidningarna hade de en bild på baken av den bil vi använde. Och så stod det nåt i stil med "Ronnie fick åka ståndsmässigt in i det sista. Vi var med upp till 180, sen var vi tvungna att släppa". Men vi hade inte åkt i närheten av 180, säger Torgny.

När Torgny kände att paparazzifotograferna började komma i kapp svängde han av motorvägen till restaurang Vätterleden, mellan Huskvarna och Gränna.

– Vi ställde oss bakom några långtradare så att bilen inte skulle synas och de som jagade oss svischade förbi på motorvägen när vi satt därinne och fikade, säger han.

Det måste ha varit en surrealistisk känsla att köra runt på Ronnie Petersons döda kropp mitt i natten?

– Jo, det är klart. Det är inte likt de flesta andra transporter man gjort. Han var ju verkligen en världsstjärna.

Klockan halv fyra på natten till torsdagen den 14 september anlände paret Götmar till krematoriet på Norra kyrkogården i Örebro.

– När vi backade in med kistan stod det fotografer och blixtrade. De förstod att det var hit vi var tvungna att komma.

Det var en galet pressad situation och Torgny minns mötet hemma hos familjen Peterson på Hjälmarvägen i Almby före begravningen.

– När vi satt där inne i vardagsrummet var fotograferna till och med framme med sina kameror och tog kort genom fönstren, säger han.

Klockan 14.30 fredagen den 15 september stod hela Örebro still. St Nicolai-kyrkan var fylld till sista plats av Ronnies anhöriga och vänner som kom från hela världen.

Torgny rekommenderade Inge Blomquist som präst och så fick det bli.

– Han var lite folklig. Inte den där högtravande typen som en del präster kunde vara. Jag tror de var väldigt nöjda med honom.

När den stämningsfyllda jordfästningsakten var över bars kistan ut av förarkamraterna Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, John Watson, Jody Scheckter samt mekanikern Åke Strandberg. Bakom gick en cancersjuk och svårt märkt Gunnar Nilsson, Sveriges andre F1-stjärna, som avled drygt en månad senare.

Mitt i allt det ödesmättade minns Torgny en rolig händelse:

– Jody Scheckter hade fel färg på slipsen. Då fixade jag så att han fick byta slips med kyrkvaktmästaren. Han gick sedan och skröt att han hade Jody Scheckters slips och då kunde jag inte hålla mig. Några dagar efter begravningen ringde jag till kyrkvaktmästaren och sa att Jody ringt från Sydafrika och ville ha tillbaka sin slips och undrade om han kunde skicka den.

Utanför kyrkan väntade 6000 människor för att ta farväl. Gatorna var svarta av folk som stod kvar under hela sorgeakten, tysta och allvarliga.

– Det har inte varit någon begravning i Örebro som varit i närheten. Det har inte varit någon sådan kändis som dött. I och med att han var i sin krafts dagar så blev det mycket mer folk än om det dör någon gammal landshövding, säger Torgny.

Torgny körde Ronnie till sista vilan på Almby kyrkogård. Begravningsbilen, en ombyggd Mercedes 200 som Götmars begravningsbyrå köpte 1975, är lika svart som Ronnies Lotus. Endast gulddekoren fattas. I 15–20 år har den stått oanvänd i ett garageskjul i Lillån.

– Sista året har den stått ute i ett tält. De vet väl inte riktigt vad de ska göra med den. Ska man bevara den måste man renovera den ganska snart, annars börjar den rosta sönder, säger Arne Sirsjö, Götmars allt-i-allo, som väckt liv i likbilen inför NA:s besök.

Med stor möda lyckas Arne ratta likbilen till krematoriet nån kilometer bort, dit Ronnie kom från Jönköping på natten, för fotografering. Han tvingas köra med huven halvöppen för att kunna slanga bensin från en dunk eftersom bensinen som finns i tanken är för gammal.

– Den är bockig, och gasen hänger sig. Motorn går inte rent. Men den är förvånansvärt lättstyrd trots att det inte är någon servo på den, konstaterar Arne.

På vägen tillbaka får vi soppatorsk och Arne får skjuts av NA:s reporter Gabriel Rådström för att hämta mer bensin.

41 år senare är Ronnie Petersons likbil åter i farten – och det händer fortfarande galna grejer.

På Almby kyrkogård hade polisen satt upp kravallstaket runt hela kyrkan och hela innerstan var avstängd. Sju limousiner stod uppställda bakom begravningsbilen under processionskörningen ner till kyrkogården. Limousiner hade man knappt sett i Örebro på den tiden, sådana fanns bara i Stockholm.

Ronnies grav var täckt av 400 kransar. Under flera timmar på eftermiddagen körde bil efter bil upp på kyrkogården fyllda med kransar och buketter. Några kransar var jättelika, 1,5 meter i diameter.

– Vi plockade bort massor av band, innan kransarna placerades runt graven, sade Torgny till Expressen i samband med begravningen.

Torgny tog bland annat loss prins Bertils emblem och banden med förarkompisarna Mario Andrettis, Niki Laudas och James Hunts namn.

– Vi var rädda för att de skulle försvinna som souvenirer.

Direkt efter gravsättningen togs avspärrningarna bort. Ett par timmar senare var det trafikkaos på Norrköpingsvägen intill kyrkogården. Bilar stod parkerade på båda sidor av vägbanan. Även Almbyvägen blockerades.

Var det mycket sorg?

– Det var ledsamt och många som grät. Men så är det ju ofta på begravningar, säger Torgny.

Efter jordfästningen åts en måltid på Frimis. Världsstjärnorna var med men bröt upp från mottagningen efter bara någon halvtimme och hade bråttom i väg till Örebro flygplats med sikte på nästa race. För att transporten ut till flygplatsen skulle gå riktigt fort och smärtfritt hade man hyrt in världsmästaren i rally, Björn Waldegård, och hans kartläsare Hans Thorszelius som chaufförer.

Ett par timmar efter Örebros största begravning var gästerna borta igen. Lika plötsligt som de kom.

– Livet går vidare, sade Colin Chapman innan han flög i väg i sitt privata Lotusplan.

F1-cirkusen rullade vidare. The show must go on.