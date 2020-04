Drastiska coronadraget – styr landslaget från en källare i Örebro: ”Försöker få kontroll över situationen”

LÄS OCKSÅ: Martin Regborn i limbo – allt kan ställas in

Många idrotter har tvingats avbryta sin säsong eller skjuta på premiärerna på grund av coronapandemin.

Men få andra sporter har drabbats lika hårt som orienteringen, framför allt på internationell – men även på nationell och lokal – nivå: EM, hela världscupen, Tiomila och Jukola är redan inställt. SM-tävlingar flyttas, O-ringen lär ställas in inom kort.

Inget verkar bli av, utom möjligen VM i Danmark, som hittills bara skjutits upp från sina tänkta datum i juli och kan bli av i höst. Men det kan också uppskjutet till nästa år.

– Det vi väntar på just nu är hur det blir med O-ringen, som kommer att påverka förbundet ekonomiskt eftersom det är en så stor tävling, och VM, som kommer avgöra hur upplägget ser ut för elitlöparna i år. Det råder fortfarande en viss osäkerhet där, de två stora pusselbitarna vore fint att få på plats, säger landslagschefen Håkan Carlsson, som just nu styr den svenska elitorienteringen via internet och telefon från en källare i Örebro där han under coronapandemin inrättat ett hemmakontor.

Carlsson, som fyra år i rad varit nominerad till priset som årets ledare på Idrottsgalan, jobbar nu i stort och smått. Med planering och långsiktig strategi i den osäkra tiden, men också för att säkra enskilda elitlöpares träningsförutsättningar dag för dag.

– Just nu försöker vi få kontroll över situationen och kommunicera hur vi tänker framåt, men läget ändras dag för dag. Beskedet om att VM skjuts upp innebär att nästa internationella huvudmål blir tidigast i höst i stället för i juni/juli. Det förändrar läget ganska mycket, och även om det fortfarande finns osäkerhet kring hur den nationella kalendern kommer se ut i sommar så har vi påbörjat en planering med ett nytt upplägg, säger Carlsson och fortsätter:

– På de enskilda aktivas nivå handlar det om att pusha för lokala träningar eller till och med lägga träningar till löparna på deras hemmaplan, för att de ska kunna träna kvalitet var de än är. Vi har resurspersoner med olika kompetenser som kan kopplas in utifrån behov – i det här läget kan det behövas allt från medicinsk support till ökad idrottspsykologisk kompetens. Någonstans får man försöka pusha löparna att se det positiva med att få extra tid att jobba i det här läget, det finns en möjlighet till individuell utveckling.

På det lokala planet är i princip allt inställt – från större arrangemang som Tisarträffen, Närkekvartetten och Boforsloppet/Letälvsträffen till OK Milans poängtävlingar och distriktets veterantour.

Det enda som just nu kan arrangeras är mindre träningstävlingar.

Ingen kan sia om när orienteringsvärlden kan återvända till sitt normalläge.

– Jag har ingen aning, vi kan bara lyssna på Anders Tegnell (statsepidemiologen). I kalendern är det första skarpa vi har just nu nationellt sprint-SM i slutet av maj och internationellt Euromeeting i september. Men det kan ändras. Man får gilla läget och hålla sig med en plan A, B och C, säger Carlsson.

Ett exempel: Ett VM-förberedande landslagsläger med sprintinriktning var planerat till Danmark 23–26 april, som plan A. Det blev inställt och flyttades till Örebro, som plan B. Under onsdagen sköts det upp på obestämd tid, som plan C. Uppskjutet eller helt inställt? Ingen vet, som med så mycket annat just nu.

Läget i orienteringen – i världen och i länet

VM: Skulle avgjorts i Danmark 7–11 juli. Uppskjutet till i höst eller nästa år.

EM: Skulle avgjorts i Estland 19–23 augusti. Uppskjutet till nästa år (kan ställas in helt).

Världscupen: Skulle avgjorts över tre deltävlingar maj–oktober. Inställt.

Euromeeting (för-VM): Ska avgöras i Tjeckien 4–9 juli. Beslut väntas inom kort.

Jukolakavlen (världens största stafett, i Finland): Skulle avgjorts 13–14 juni. Inställt.

Tiomila: Skulle avgjorts 3–4 maj i Upplands-Bro. Uppskjutet till i höst (kan ställas in helt).

SM: SM i ultralångdistans i Västervik 4 april SM i nattorientering i Stockholm 17 april i Västervik respektive Stockholm har skjutits upp (kan ställas in helt). Flera SM-tävlingar ligger i farozonen, främst sprint-SM i Växjö 30–31 maj och knockoutsprint-SM i Halmstad 26 juni.

Swedish league: Deltävling tre och fyra i Norrtälje 8–10 maj inställda. Ultra- och natt-SM skulle ha varit deltävling ett och två, nu uppskjutna. Sprint-SM är deltävling fem.

O-ringen: Ska arrangeras 20–25 juli i Uppsala. Beslut väntas inom kort.

Nationella tävlingar i länet: Tisarträffen (två dagar), Närkekvartetten (fyra dagar), Letälvsträffen och Boforsloppet är inställda.

Mindre tävlingar: Sex första deltävlingarna i Milans poängtävlingar och fem första tävlingarna i länets veterantour är inställda.

Student-VM och veteran-VM har ställts in.

Källa: Svenskorientering.se.