Drömförhållanden inför Wadköpingsloppet – som närmar sig fulltecknat: ”Överväger höja taket”

Förra veckan kom beskedet att Karlslund, på grund av mildvädret, tvingas flytta årets upplaga av Wadköpingsloppet från Ånnaboda till Långberget i norra Värmland, 26 mil bort.

Då fanns fortfarande frågetecken för exakt hur bra förhållandena skulle bli där – men nu står det klart att det blir bästa tänkbara på söndag, åtminstone enligt tävlingsledaren Anders Ericsson.

– Jag har pratat med flera uppe i Långberget på telefon, och det är samstämmigt att det är väldigt fina förhållanden där just nu. Det har kommit 1,5–2 decimeter nysnö senaste dagarna, och prognosen ser också väldigt bra ut. Det ska komma mer snö i veckan, och sedan ser det ut att bli sex grader kallt på morgonen på söndag och två–tre minusgrader under loppet. Det är väldigt bra, helt enkelt, säger Ericsson.

Många andra skidtävlingar i mellan-Sverige har tvingats ställa in under vintern. Att Karlslund valt att genomdriva sin tävling, om än på reservort, har gjort att anmälningarna strömmat in i strid takt senaste veckan. Vid 18-tiden på onsdagen var 298 åkare anmälda, och tävlingsledningen tror det preliminära taket på 400 kommer att nås de närmaste dagarna.

– Med de förhållanden som råder nu överväger vi att höja det taket en aning, men vi har ett absolut max på 500 för vi har inte parkeringar så att det räcker för fler. Det vi varit lite oroliga för, som gjorde att vi satte ett lågt tak från början, var startområdet, men det ser väldigt bra ut nu, säger Ericsson.

– Med tanke på att så många andra fått ställa in känns det extra kul att kunna säga att vi kör. Visserligen på en annan plats, men så vitt vi kan bedöma kommer förhållandena att vara perfekta. Jag känner mig väldigt glad.

Bland de anmälda finns redan fjolårssegrarna Olivia Hansson, som tävlar för arrangörsklubben Karlslund, och Robert Eriksson, Björkfors, liksom Malungs Sandra Olsson som vann Skistart ski marathon på samma banor för två veckor sedan, sexfaldige skidorienteringsvärldsmästaren Andrej Lamov, rutinerade långloppsåkarna Krång Mikael Sandgren, IFK Skövde och Dan Moberg, IFK Mora, och duktige distansåkaren Gabriel Thorn, SK Bore.

– Men erfarenheten säger att många av de bästa väntar till sista minuten med att anmäla sig, så det kan nog tillkomma fler bra namn, säger Ericsson.

Under 80- och 90-talen ställdes Wadköpingsloppet, som traditionellt kördes från Nora till Örebro, ofta in på grund av snöbrist, och under 33 vintrar från starten 1968 fram till 2000 kunde bara 18 upplagor köras.

Men sedan återstarten 2001, då Ånnabodas nya konstsnöanläggning stod klar inför SM, har loppet genomförts varje år. Det här blir tredje gången det flyttas: 2012 kördes det i Grängesberg och 2016 i Filipstad.

Wadköpingsloppet är den tredje deltävlingen av fem i den svenska långloppscupen.