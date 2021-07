Drömväder i helgen – sen kommer regnet: ”Kan komma någon åskskur”

Det har inte regnat på länge. Och det varma och torra vädret har lett till att SMHI:s varning för skogsbrand legat över länet en längre period.

Och samma väder fortsätter – åtminstone ett par dagar till.

– Det var lite kyligare luft som drog in under torsdagen, men värmen kommer tillbaka, säger Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo.

– På lördagen kan det bli runt 25-26 grader, och söndagen 27 grader där det nog kan klättra upp emot 30 grader. Soligt väder.

Men sen, under måndagen förändrar sig vädret.

– Då blir det mer ostadigt väder. Det kan vara så att det kommer någon åskskur redan då.

Sen fortsätter vädret att bli sämre. Både under tisdagen och onsdagen väntas regn, över 10 millimeter båda dagarna.

– Det är mer ihållande regn då.

Men temperaturen kommer inte sjunka allt för lågt. Runt 20 grader är att räkna med.

– Och det kan ju vara lite varmare när solen tittar fram någon för- eller eftermiddag, säger Per Holmberg.