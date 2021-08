Drottningen tackade ja till NA-scenen: ”Har längtat efter att bara få sjunga”

Drottningen sökte inte till NA-scenen utan är en av de två akter som vi sökte upp och erbjöd en plats:

– Jag blev såklart smickrad och jag ville gärna spela på den scenen. Det passar bra där jag är nu i mitt artistskap och musik.

Berätta om din musik?

– Just nu håller jag på med en skiva som snart är klar. Den handlar om människor och platser, vad man kan ha för olika relationer till en plats. Det kan vara en personlig koppling till en fysisk plats, som där man växte upp eller en plats som har påverkat en. En plats kan vara ganska liten, men den största platsen som finns är vår jord, och vi kan ha en relation till vår jord. Samma relation som man kan ha till en person. Det är liksom lite såna filosofiska tankar som skivan handlar om.

Vad ska du att spela för oss på Live at heart?

– Det är ett nytt band och vi kommer spela nya och gamla låtar. Jag kommer inte längre att spela något instrument själv utan bara sjunga. Jag vill utveckla mig, och scenrummet är också ett konstnärligt rum att jobba med. Att skriva är ett annat rum, att spela in är ytterligare ett. Jag vill söka i uttrycken på olika sätt, för att kunna berätta historierna på olika sätt. Jag har längtat efter att bara få sjunga, att bara vara i historien.

När började du med musiken?

– Jag började spela fiol när jag var sex år, sen spelade jag piano och gitarr. Jag skrev min första låt när jag var 11 år. Musiken har alltid funnits där, men jag började fokusera på den konstnärligt när jag var 26 år. Jag skrev jättemycket, i tio år, och när jag var 36 år gav jag ut min första skiva! Men jag har alltid spelat, jag har bara inte släppt något.

Hur ser drömspelningen ut?

– På någon mäktig plats i naturen. Typ på en klippa eller på en plats där akustiken är så stark att det inte behövs någon ytterligare förstärkning. Dalhalla är ett sånt ställe.

Faktaruta: Drottningen

Ålder: 41 år

Bor: Uppvuxen i Hallsberg. Bor i Örebro sedan 10 år.

Genre: Alternativ pop/rock

Ina Knutsson har släppt EP:n ”Edwardian Laurel” som Drottningen och albumet ”The Folly of the Fancy” med tidigare bandet ”Island Minks”. Hon har uppträtt på Live at heart några gånger tidigare.

Fakta: NA-scenen Live at heart

NA-scenen kommer att vara i Akustiken i nya Kulturkvarteret.

Drottningen spelar kl 21 på lördagen 4 september.

Spelningarna på NA-scenen livesänds på na.se

Emma Larsson