Dubbla assist, tjafs med storstjärnan och självmål för Pilö i säsongsdebuten: ”Mitt första SHL-mål”

Lukas Pilö skadade sig strax innan säsongsstart och har fått kämpa sig tillbaka in i Örebro Hockeys laguppställning via utlåningar till Lindlöven och BIK Karlskoga. Under torsdagen gjorde han säsongens första match borta mot Leksand.

– Det var grymt kul. Man har ju saknat att vara på isen med den rödvita tröjan alltså. Jag njöt därute, säger han.

Backtalangen utmärkte sig också med fint spel i sin säsongsdebut. Bland annat svarade han för två assist.

– Första lirade jag bara back-back till ”Jonte” (Jonathan Andersson) som lägger en bra macka. Andra så hittade ”Weine” (Marcus Weinstock) mig bra på bortre och jag får mycket yta. Jag hade ett sånt läge innan och då sköt jag, men nu ville jag passa och hittade (Ludvig) Rensfeldt på bortre.

Tidigare under den andra perioden hade han hunnit med att gruffa lite med Leksandsstjärnan Mattias Ritola också. De båda fick då sitta av två minuter var i utvisningsbåset.

– Vi båda åkte rakt fram och jag fick en armbåge i huvudet och han höll i min klubba. Sen kanske jag var i vägen för honom också. Det blev lite närkamper där, men det var inget mer med det.

– Det är kul. I alla fall jag spelar bättre när man är lite arg eller påslagen eller vad man ska säga. Då är man bättre med i matchen.

I slutet av matchen var Pilö också inblandad i en mer oturlig situation. Leksand kom två mot en och som ensam back försökte Pilö kasta sig för att täcka av Patrik Zackrissons passning. Pucken tog då på Pilö och gick rakt förbi Dominik Furch in i eget mål.

– Mitt första SHL-mål, haha. Nej, men jag ville bara bryta passningen och sen träffar den min skena. Det blir en riktigt bra träff och Furch hinner inte ner. Det var synd. Man har ju stora fötter, så man kanske får kapa av lite, haha.

Vad tänkte du efteråt?

– Det är klart att man inte vill göra självmål, men det känns som att jag inte kunde göra så mycket i den situationen. Det är bara att släppa det och gå vidare. Det är sånt som händer när det går fort därute.

Det skulle till slut visa sig att självmålet inte spelade någon roll. Efter Ryan Stoas andra mål i matchen, som säkrade segern i tom kasse, kunde slutsiffrorna skrivas till seger med 5–3.

– Det som avgör är väl främst att vi har bättre självförtroende just nu och de är lite på hälarna i sista delen. Sen har vi ett bra powerplay i dag och det är väl det som avgör.

I och med segern går Örebro upp på en tredjeplats i tabellen. Härnäst väntar Rögle på bortaplan under lördagen.