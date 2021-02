Dubbla kalasskott gav Degerfors ny cupskalp – har nu jätteläge att gå vidare

Redan förra helgen skaffade sig Degerfors ett ypperligt läge att ta sig vidare från svenska cupens gruppspel. Det efter att laget tagit en skrällseger borta mot 2020:s allsvenska serietvåa Elfsborg.

Än bättre blev läget under söndagen. Degerfors spelade då borta mot superettanlaget Falkenberg och lyckades då bärga ännu en seger.

Laget tog snabbt kontroll över matchen, utan att skapa några riktiga farligheter. Efter dryga 20 minuters spel kom dock den första heta målchansen, men det var på grund av att Samuel Adrian var på väg att sätta bollen i eget mål. Målvakten Viktor Noring räddade ut till en hörna och den skulle Degerfors ta vara på.

Efter en tilltrasslad situation studsade bollen fram till Adam Carlén som på halvvolley kunde trycka in bollen i den bortre burgaveln. Därefter var Degerfors nära att utöka ledningen vid ett par tillfällen. Den bästa chansen hade Sargon Abraham som nickade strax över ribban.

Men från ingenstans skulle sedan kvitteringen komma. Oliver Ekroth drog på sig en onödig frispark utanför straffområdet och det tackade Falkenbergs Adam Bergmark Wiberg för. Han fick rejält tryck på bollen och Jeffrey Gal i Degerforsmålet hann inte dit.

Dif skulle ändå se till att återta ledningen innan domaren blåste för halvtidsvila. Johan Bertilsson slog fram en fin boll mot Victor Edvardsen som var tillbaka från start. Anfallsstjärnan slog då till med ett riktigt klassavslut som borrade sig in vid den första stolpen.

Och om Edvardsens mål var snyggt så ville Abdelrahman Saidi inte vara sämre när han gjorde sitt första mål i Degerforströjan. Han tog emot en passning vid straffområdeslinjen och därefter skickade han upp en vänsterrökare rätt upp i första krysset fram till 3–1 med drygt 20 minuter kvar att spela.

Degerfors bjöd därefter inte på några lägen för hemmalaget Falkenberg. Utan istället kunde man rulla av matchen på ett säkert sätt och ordna andra raka segern.

Det gör att laget nu har ett jätteläge att ta sig vidare till svenska cupens slutspel. En poäng i den sista omgången mot ettanlaget Utsikten är allt som krävs. Det kan också räcka även om laget förlorar, men då får man förlita sig på andra resultat.

Matchfakta

Falkenbergs FF–Degerfors IF 1–3 (1–2)

Mål: 0–1 (24) Adam Carlén, 1–1 (35) Adam Bergmark Wiberg, 1–2 (41) Victor Edvardsen (Sargon Abraham), 1–3 (69) Abdelrahman Saidi (Oliver Ekroth).

Varningar, FFF: Samuel Adrian. DIF: Oliver Ekroth, Adhavan Rajamohan.

Domare: Victor Wolf, Stockholm.

Publik: –.

Lagen

Falkenberg (4–3–3): Viktor Noring (mv) – Mahmut Özen (ut 76), Kalle Björklund, Tobias Karlsson (K), Tobias Englund – Christoffer Karlsson (ut 76), Melker Nilsson (ut 58), Samuel Adrian – Oliver Hintsa (ut 58), Adam Bergmark Wiberg, Edi Sylisufaj.

Avbytare: Nadeem Omar (mv), Gabriel Johansson, Axel Norén, Linus Dahl (in 76), Anton Wede (in 58), Matthew Garbett (in 58), Linus Borgström (in 76).

Degerfors (3–4–3): Jeffrey Gal (mv) – Gustav Granath, Oliver Ekroth (K), Sebastian Ohlsson (ut 84) – Erik Lindell, Adam Carlén, Abdelrahman Saidi, Ferhad Ayaz (ut 69) – Sargon Abraham (ut 69), Johan Bertilsson (ut 84), Victor Edvardsen.

Avbytare: Ismael Diawara (mv), Jonathan Tamimi (in 69), Daniel Janevski (in 84), Villiam Dahlström (in 69), Christoffer Wiktorsson, Adhavan Rajamohan (in 84).