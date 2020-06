Dubbla specialregler gör det extra tufft för Marcus Ericsson i Indycarpremiären: ”Kvalar jag topp 15 är det fantastiskt bra”

2,5 månader försenad sätter Indycarsäsongen till slut igång. Natten mot söndag, svensk tid, startar racet på Texas motor speedway – ovalbanan i Forth Worth med 24-gradig dosering på kruvorna och en snittfart på 350 kilometer i timmen över varvet, där Kenny Bräck kraschade så svårt 2003.

Men ingenting är som vanligt, i spåren av coronapandemin. Då snackar vi inte bara om tomma läktare, munskyddskrav i depån och hyperkomprimerat tidsschema med tidsträning, kval och race inom nio timmar. Eller en sådan sak som att förarna kastar sig ut på en av världens snabbaste och farligaste banor efter att inte ha suttit i sina bilar på tre månader, inte ha tävlat på över åtta månader och inte ha kört på oval på över nio.

Nej, det tillkommer dessutom några mycket speciella aspekter – som slår hårt mot Örebroföraren Marcus Ericsson:

► Startordningen i kvalet på ovaler – där förarna bara har ett försök att, ensamma på banan, göra två flygande varv – avgörs normalt av den rådande mästerskapsställningen. När premiären nu, för första gången sedan 2008, körs på en oval kommer fjolårets ställning i stället att avgöra. Men inte hur förarmästerskapet slutade – utan hur de enskilda bilarna placerade sig. Och eftersom Ericssons bil inte fanns förra året – Chip Ganassi racing hade bara två då – så får han en av de sämsta startpositionerna i kvalet.

– Det är klart att det inte är optimalt. Det som är lite positivt i min situation är att inga andra serier kommer köra på banan just den här helgen, vilket annars är ett problem eftersom de lägger ned sitt gummi i asfalten inför vårt kval vilket förstör för de första Indycarbilarna. Men vi kvalar på eftermiddagen, så det kommer bli svalare hela tiden och det kommer bli mer och mer gummi i asfalten ju längre kvalet går, så banan kommer bli snabbare för varje bil, säger Marcus.

Förutom Marcus är det bara hans fjolårs-teamkompis James Hinchcliffe, som kör för Andretti den här helgen, och spanjoren Álex Palou, som är nykomling i Daly Coyne racing, som betraktas som helt nya bilar. De kommer att lottas på de tre första startpositionerna. Övriga 22 startar efter fjolårets ställning, med regerande mästaren Josef Newgarden sist. Marcus teamkompisar Felix Rosenqvist och Scott Dixon startar kvalet som nummer 20 och 22 av 25 förare. Nykomlingen Oliver Askew, som ersatt Marcus i det som nu heter Arrow McLaren SP, får dra nytta av den kvalposition Marcus körde till sig i fjol.

– Om vi får till en bra bil och har en bra känsla så är målet fortfarande att kvala runt topp tio eller topp 15. Lyckas jag med det är det riktigt bra. Ja, då har vi gjort det fantastiskt bra med tanke på utgångsläget. Så mycket påverkar kvalpositionen.

► En mycket speciell däcksituationen gör att förarna får köra maximalt 35 varv innan de går i depå och byter till nya. Orsaken är att däckleverantören Firestone haft sina fabriker stängda under pandemin och tvingats plocka fram överblivna fjolårsdäck för att premiären ska kunna genomföras. De är inte ordentligt testade med eller anpassade för det nya huvudskyddet ”aeroscreen”, som gjort bilarna tyngre till årets säsong. Säkerheten kan därför inte garanteras för mer än 35 varv.

– Spontant är det jättejättetråkigt. Jag har en väldigt bra känsla för hur däck beter sig, en av mina absoluta största styrkor som förare är att hålla liv i däcken. Den fördelen blir helt raderad i och med begränsningen till 35 varvs stintlängd, det tar bort väldigt mycket för mig, säger Marcus.

Racet är 200 varv långt, vilket kommer tvinga alla förare till fem depåstopp. Förra året vann Josef Newgarden racet, som då var 248 varv långt, på fyra stopp, tvåan Alexander Rossi och trean Graham Rahal gjorde tre varv – alltså ett snitt på 62 varv per set.

– En annan tråkig sak med begränsningen är att det kommer bli mycket mindre utrymme för taktik. Man har fortfarande bränslet att spela med: Någon stint kanske man knappt tankar alls, och får man chans att gå i depå under gulflagg kanske man har tid att fylla upp hela tanken för att göra ett kortare stopp längre fram. Det är en strategimöjlighet. Men risken är att alla kommer göra rätt så lika, och det tar bort lite av tjusningen, säger Marcus.

– Samtidigt: Om alternativet är att inte köra alls så är det klart att man köper de här begränsningarna. Och man vill ju inte heller att Firestone ska säga: ”Kör som vanligt och hoppas att det går bra.” Det är bra att de är på den säkra sidan, även om det just nu känns väldigt trist.

► Dessutom har Marcus aldrig ens suttit i Chip Ganassi racings ovalbil. Innan coronastoppet hann han med 1,5 timmars testning på bilen för vanliga racerbanor – några timmar i Austin följt av en heldag på Sebring. Nu förväntas han direkt hoppa ned och prestera i en bil som förmodligen beter sig tämligen annorlunda än den Schmidt Peterson motorsports-kärra han körde under debutsäsongen i Indycar.

Så långt tre riktiga nackdelar för Marcus, alltså. Men det finns också några saker som gynnar honom.

Kumlasonen kommer med gott självförtroende från fjolårets race i Texas – där han blev sjua, näst bästa nykomling, efter en av säsongens starkaste insatser – och från vårens framgångar på ovaltävlingar i simulatorracing.

Och framför allt kör han i år, för första gången sedan GP2-tiden, kör för ett toppteam. Det blir inte minst viktigt när tiderna för förberedelser är minimala.

Förutom de tre nykomlingarna, som får 30 minuter extra, kommer förarna bara ha 90 minuters tidsträning på sig att hitta rätt på lördag. Därefter ska bilen vara färdiginställd – mellan kval och race får ingenting ändras.

– De stora teamen, och dit räknar jag Chip Ganassi, kommer förhoppningsvis ha en edge där. Jag hoppas att vi kommer vara starka, för vi har gjort en väldigt bra förberedelse, säger Marcus.

Teamets högkvarter i Indianapolis var nedstängt under flera månader, och Marcus har bara fått tillträde en dag, för att provsitta bilen. Men teamkompisarna Dixon och Rosenqvist har jobbat i motorleverantören Hondas simulator.

– Vi har två platser i simulatorn per race, så den här gången fick jag stå över. Men jag har fått rapporter om att de kommit fram till bra resultat, och dessutom har ingenjörerna arbetat med datasimuleringar. I premiären kommer vi att gå in med samma inställning på alla tre bilarna i träningen, och så får man ta det därifrån. 90 minuter träning med två set däck per bil kommer gå snabbt, om första försöket känns kasst har man inte mycket tid att spela på. Det är nästan ett krav att det känns bra från första varven, och där har vi självförtroende. Jag både hoppas och tror att startinställningarna är de rätta.

I den här unika situationen, där det inte får skruvas på bilarna mellan kvalet och racet, väntas alla team och förare satsa på en snabb racesetup. Startpositionen är inte tillnärmelsevis lika viktig i Indycar som i till exempel formel 1.

– Jag skulle bli väldigt förvånad om någon offrade racefart för att gå för pole position. Det går väldigt snabbt att ramla bakåt i racet om man inte har en bil som är rätt inställd. Normalt sett handlar kvalen på ovaler om att ta av så mycket downforce som möjligt för att få fart rakt fram, utan att ta av för mycket så man sitter i räcket. Sedan sätter man på mer downforce för att vara bra i trafik, i racet. Nu blir det annorlunda.

Tidsträningen startar 19.00 på lördagskvällen, svensk tid. Kvalet vid 23 och racet strax efter två, natten mot söndag. Vilken typ av tävling ska man egentligen vänta sig under de här mycket speciella betingelserna – stor försiktighet från alla förare eller high chaparral?

– Jag hoppas folk har lite innanför pannbenet. Grejen är att det är en extrem bana med extrema hastigheter, och folk har inte kört bil på flera månader. Jag tror och hoppas att alla visar respekt för varandra. Men det är som alltid: När gröna flaggan faller så växer hornen ut, säger Ericsson.

Preliminärt tidsschema för Indycarpremiären

Svenska tider.

Lördag, 19.00: 30 minuter tidsträning för nykomlingar i serien (Oliver Askew, Álex Palou och Rinus VeeKay).

19.30: 90 minuter tidsträning för samtliga (preliminärt 25 förare).

23.00: Kval. Förarna kör en i taget och tiden tas över två flygande varv.

Natten mot söndag, 2.00: Race. 200 varv, 468 kilometer.

Vsport motor (tidigare Viasat motor) sänder 18.00–21.00 med studio och träning, kvalet 23.00–midnatt och racet med start 1.30.