Dubbla spikar när Örebrotravet tävlar utan publik – här är NA:s experttips inför tisdagen

Rubrikerna

Spikarna

Vivacious Allie (V64-1) är lite extra till häst och gör en mycket intressant årsdebut. Anmäld med bike och barfota runt om, Daniel Redéns hästar har levererat i år och vi litar på att han har stoet väl förberedd inför detta. Obesegrad i spets (4 av 4) på svensk mark och spår fem bakom bilen är optimalt. Spets och slut.

Je t'Aime Explosiv (V64-3) travade 1.11 sista 800 meterna senast på Solvalla som positiv trea. Möter lämpligt motstånd och litet fält är ett stort plus för sjuåringen, god segerchans oavsett löpningsförlopp.

Rysaren

Another Trial (V64-4) travade 1.15,9 sista varvet i spåren näst senast just i Örebro som tvåa bakom ledande/vinnande Break Through. Denna gång ska det högst troligt bli första barfota runt om vilket är spännande, pass upp för fyraåringen.

Liret

Estelle Avenue (lopp 2) vann från ledningen på Mantorp och vi gillade vad vi såg. Körande Magnus Jakobsson var mycket belåten med stoet och tror på god segerchans trots tillägg denna gång. Vi lirar 200 kronor vinnare på stoet och hoppas på ett odds runt tre gånger pengarna.

Lopp för lopp

Lopp 4 V64-1

2 100 meter auto

1 Dragondamour Sisu - Djuse M A 6442d 12,1a

2 Vikens Fingerprint - Andersson O J 1212d 12,2a

3 Thorn Bird - Eklundh A 07255 12,5a

4 Roly Poly - Skoglund R N 42030 13,0a

5 Vivacious Allie* - Kihlström Ö d2111 10,9a

6 Donatella Center - Kontio J 43704 10,8a

7 Order by Heaven - Liberg-Carlson H 65054 12,7a

8 Fame Boko - Lennartsson P 33551 12,2a

9 Gun Palema - Svanstedt A 75001 12,7a

10 Above All - Karlsson P d0153 12,7a

Rankning: 5 Vivacious Allie (Örjan Kihlström) – 2 Vikens Fingerprint – 8 Fame Boko. Outs: 9 Gun Palema.

Vivacious Allie hade ett fint fjolår med fyra segrar. Hästen har inte startat sedan september, men Daniel Redéns hästar brukar inte behöva lopp i kroppen. Obesegrad i spets (4 av 4) på svensk mark, spets och slut. Spikas! Vikens Fingerprint har inte startat på två månader, van tuff konkurrens och trivs med körande Oskar J Andersson (7 av 17). Första utmanare till vår spik. Fame Boko vann från dödens på Mantorp och jänkarvagn och barfota runt om slog väl ut, stoet vann lätt från dödens och tog ner Peder Mykla. Utgångsläget försvårar för Per Lennartssons häst som gör en av karriärens sista starter. Gun Palema travade 1.13,2 sista varvet senast då hon spurtade vasst och vann, första Anders Svanstedt slog väl ut. Anders kör igen, denna gång blir det jänkarvagn.

Lopp 5 V64-2

2 100 meter auto

1 Lona K. - Widell K d0d5d 17,8a

2 Gino - Andersson M J 060d3 18,0a

3 Yellow Diamond - Ohlsson U kk154 17,9

4 Tracy's Princess - Kontio J 51d05 17,6a

5 Lovestory - Skoglund R N 87d58 18,8a

6 Adora - Lundberg P 0020d 15,8a

7 Oliver Hall - Nyström P k125 17,9a

8 Super Hörsta - Erixon L 00046 15,7a

9 Paulina Fri - Karlsson A I 0d8d2 17,3a

10 Fangiodor - Lindblom Å 46008 16,8a

11 Orion All Over - Karlsson M S 66510 17,2a

12 Red Crosser - Kihlström Ö 03400 17,2a

13 Duke Snapper - Pieters D 2607d 17,3a

14 Justhewayouare - Prevost V 32601 17,2a

15 Kentucky Zon - Sedström L 23203 18,5a

Rankning: 3 Yellow Diamond (Ulf Ohlsson) – 13 Duke Snapper – 7 Oliver Hall. Outs: 4 Tracy´s Princess.

Yellow Diamond har inlett sin karriär på ett klart godkänt vis, slutade fyra senast från ledningen. Bra läge bakom bilen och denna gång svingar sig Ulf Ohlsson upp för första gången, duon tippas i ett öppet lopp. Duke Snapper är kapabel men väldigt galoppbenägen. Jagar karriärens första seger, felfri kan han runda samtliga. Oliver Hall har bra inställning och lever på sin styrka, vettig segerchans. Tracy's Princess avslutade bra senast som femma, har en seger i karriären den är tagen från spets i Örebro. Första gången med Jorma Kontio som säkert siktar mot ledningen med femåringen.

Lopp 6 V64-3

2 100 meter auto

1 Imperator - Svanstedt A 00014 12,6a

2 Saga Doc - Skoglund R N 00006 12,6a

3 Cafu Boko - Laursen J 04305 12,4a

4 Drive Launcher - Sedström A 50242 11,9a

5 Gigant Proud - Smedman J 0d0d0 11,5a

6 Canappealformore - Domberg M 07607 11,1a

7 Je t'Aime Explosiv - Andersson O J 24033 12,7a

8 Mr Creation - Hultman M 47505 11,4a

Rankning: 7 Je t'Aime Explosive (Oskar J Andersson) – 4 Drive Launcher – 2 Saga Doc. Outs: 1 Imperator.

Je t'Aime Explosive står bra inne i loppet, har två lopp i kroppen och litet fält är ett stort plus för sjuåringen. Hästen travade 1.11 sista 800 meterna som trea bakom Conrads Wilhelm och Payet D.E på Solvalla, enklare emot denna gång. God segerchans oavsett löpningsförlopp, vi singlar. Drive Launcher trivs normalt sätt inte i dödens, men hamnade där senast och gjorde ett bra lopp som knappt slagen tvåa. Bike och barfota gav effekt, samma balans och vagn denna gång. Bra läge bakom bilen och värst emot vår vinnare. Saga Doc är van tuff konkurrens och vann spårlotten i loppet. Trivs med formstarke Rikard N Skoglund, men hästen har svårt att sätta nosen först (bara fem segrar i karriären). Imperator travade 1.12,8 sista 800 meterna vid segern på Axevalla i februari, då spurtade han ner Ferry Boko. Lär få en hel del spel på sig då han ska tävla barfota runt om. Hästen trivs i Örebro (2 av 5), men spåret kan bli en fälla är vi inne på och för oss är nioåringen bara ljummen.

Lopp 7 V64-4

1 609 meter auto

1 Valnes Isidor - Kontio J 21100 14,9a

2 Jinx'em - Jakobsson M 22123 13,9a

3 Saphir d'Inverne - Österdahl J 13007 16,6a

4 Linares - Ohlsson U 25324 15,6a

5 Lilltösen Launcher - Sedström A 30500 15,6a

6 Valkyria Bob - Eklundh A 53446 15,8a

7 Ruff Legs* - Lennartsson P d2327 14,9a

8 M.T.Oliwer Twist - Karlsson P 37410 15,4a

9 Love in Vain - Lindblom Å 05150 14,1a

10 Golden Road - Jansson D S 44636 15,0a

11 Another Trial* - Forss M 00020 15,4a

12 Combonumberfive - Partanen J 52003 13,4a

Rankning: 2 Jinx'em (Magnus Jakobsson) – 4 Linares – 9 Love In Vain. Outs: 1 Valnes Isidor.

Jinx'em gör årsdebut, hästen gick banjobb på Färjestad i måndags och Magnus körde rejält med honom. 1.17/1 600 meter och Magnus var belåten med femåringen som kan spåra detta lopp runt om. Linares blev för het i dödens senast och det är Ready Cash-avkommans dilemma. Jagar karriärens första seger, kan fyraåringen hushålla med sina krafter så kan hon avlägga maiden. Love In Vain trivs väldigt bra på hemmaplan, fem av sex segrar är tagna i Örebro. Anmäld barfota runt om vilket är spännande, hästen agerar väldigt ojämnt och är svår att räkna på. Valnes Isidor fick göra mycket grovjobb i comebacken så att hemmahästen slutade oplacerad tar vi inte så hårt på. Anmäld barfota runt om, i så fall första gången i karriären.

Lopp 8 V64-5

2 640 meter volt

1 Grose Photo - Ohlsson U 400dk 15,3

2 Al's Mintoo - Widell K 8d013 14,5

3 Geting Akema - Wieselgren S 40400 15,5

4 Oban Boe - Jansson R L 33062 15,9

5 Arctic Carl - Kylin Blom O 03700 16,6

6 Bikila - Hultman M 38d30 16,1

7 Don Fanucci Zet - Kihlström Ö 11314 15,7

8 Vikens Brummer - Jakobsson M 21100 15,3

9 A Deal is a Deal - Berglöf E 4610d 14,2

2 660 meter

10 Indian Front - Skoglund R N 06055 14,7

11 Opalis - Tinter S 4d240 14,9

12 Real Doc - Karlsson P 405d2 15,2

13 Kaiser Southwind - Lindblom Å 12500 15,3

14 Herrera Boko* - Kontio J 3d040 14,0

15 Yeezuz* - Forss M 66013 15,8

Rankning: 7 Don Fanucci Zet (Örjan Kihlström) – 13 Kaiser Southwind – 9 A Deal Is A Deal. Outs: 1 Grose Photo.

Don Fanucci Zet har minst rutin i loppet men tippas trots det. Hästen har gjort sex starter och vunnit fyra segrar. Fyraåringen gör debut över stayerdistans och årsdebut, spetsfavorit från springspår och Hard Livin-avkomman är obesegrad i spets (4 av 4). Kaiser Southwind kommer från Åke Lindbloms formstall, har inte startat sedan november. Femåringen har segrat över lång distans och ska räknas tidigt. A Deal Is A Deal gjorde bort sig med galopp i årsdebuten, Erik Berglöf valde att ta ut hästen på V75 i årets första start det tyder på att Erik är nöjd med honom så detta är loppets outsider för oss.

Lopp 9 V64-6

2 100 meter auto

1 Smaragd Norrgård - Lennartsson P 4d313 14,4a

2 Global Wonderful - Jakobsson M 71444 13,6a

3 Gloria Sisu - Svedberg M B 03004 13,0a

4 Valletta* - Forss M 11005 14,6a

5 Kom Leia - Andersson M J 48243 13,9a

6 Dancing Vilma - Ohlsson U 26405 13,5a

7 Västerbo Cirkus - Siirtonen J 16006 14,4a

8 La Mauresque - Kihlström Ö 00120 13,8a

9 B.W.Empress - Lindblom Å 01047 12,8a

10 Bellflower Wine - Linder F 24655 13,8a

11 Glimra Guld - Stjernström M 30103 12,9a

12 Ridgehead Karisma - Modig T 54320 13,3a

13 White Witch Doc - Widell K 60010 14,0a

14 Sprucefields Go On - Karlsson P 522d4 12,7a

15 Chris Crystal* - Kontio J 10320 13,1a

Rankning: 3 Gloria Sisu (Markus B Svedberg) – 2 Global Wonderful – 4 Valletta. Outs: 10 Bellflower Wine.

Gloria Sisu kördes snällt av Markus B Svedberg i årsdebuten, hon gick med full fart över mållinjen och travade 1.10,5 sista 800 meterna. Vilket intryck och det lär bli stim om henne denna gång. Har en seger i karriären, den är tagen i Örebro. Global Wonderful gör årsdebut, Magnus Jakobsson körde 1.18 full väg med henne i ett banjobb nyligen och var nöjd med stoet. Ska åter tävla barfota bak, det står i programmet att hästen tävlade barfota runt om senast men det är fel. Valletta van tuff konkurrens och bra läge bakom startbilen, tidigt bud. Bellflower Wine gör en mycket intressant debut för sin nye tränare Fredrik Linder.

Tipsen

V64-förslaget

V64-1: 5 Vivacious Allie. (Res: 2,8)

V64-2: alla 15 hästar. (Res: 3,13)

V64-3: 7 Je t'Aime Explosiv. (Res: 4,2)

V64-4: 1 Valnes Isidor, 2 Jinx'em, 4 Linares, 6 Valkyria Bob, 7 Ruff Legs, 9 Love In Vain, 10 Golden Road, 11 Another Trial. (Res: 8,12)

V64-5: 7 Don Fanucci Zet, 13 Kaiser Southwind. (Res: 9,1)

V64-6: 2 Global Wonderful, 3 Gloria Sisu, 4 Valetta. (Res: 10,1)

Kostnad: 720 kronor.

V4-förslaget

V4-3: 7 Je T´Aime Explosiv. (Res: 4,2)

V4-4: 1 Valnes Isidor, 2 Jinx´em, 4 Linares, 6 Valkyria Bob, 7 Ruff Legs, 9 Love In Vain, 10 Golden Road, 11 Another Trial. (Res: 8,12)

V4-5: 7 Don Fanucci Zet, 9 A Deal Is A Deal, 13 Kaiser Southwind. (Res: 1,10)

V4-6: 1 Smaragd Norrgård, 2 Global Wonderful, 3 Gloria Sisu, 4 Valetta, 10 Bellflower Wine. (Res: 15,9)

Kostnad: 240 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 2 Protector Tile (Ulf Ohlsson) – 1 Honey Journey – 4 Fade To Black Ås. Outs: 10 Hombre D.

Lopp 2: 14 Estelle Avenue (Magnus Jakobsson) – 7 Sancho – 5 Embrace My Dream. Outs: 6 Wild Mistress.

Lopp 3: 8 Börke Loke (Odd Arne Sagholen) – 7 Vikelda – 1 Rigel Rokk. Outs: 6 Komnes Gigant.

Lopp 10: 9 Remain In Light (Ulf Ohlsson) – 11 Dallas Brick – 13 Casimir Tof. Outs: 1 Rocking Flax.