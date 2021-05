Dumpad lort hindrar spontanidrott i Hällefors

Som boende på Hammarvägen i Hällefors, är jag innerligt trött och förbannad på att kommunen använder den plan som egentligen är anlagd och till för spontanidrottande barn och ungdomar, till att dumpa bla skitig snö på. Här om dagen fick jag på min promenad med hunden se hur man även börjat tömma den maskin som sopar våra vägar vårfina där.

Detta gör man alltså på en plan belägen mitt i ett bostadsområde intill en oas i folkmun kallad Lillskogen, det måste väl finnas andra platser i utkanterna av kommunen som passar bättre till denna dumpning av rester från ännu en vinter?

När jag växte upp så var denna plan en fotbollsplan på sommaren och en skridskois på vintern. Många är de barn och ungdomar som där tog sina första stapplande skridskoskär för att senare i livet representera både Hällefors Bandyklubb och Hällefors Ishockeyklubb. Att inte planen vid Hammarvägen, och alla de andra planerna runt om i Hällefors spolas upp under vintrarna är inget annat än förkastligt. Inte ens under coronan, då kommuner runt om i landet spolade upp varenda isbana så behagade inte Hällefors Kommun att göra något liknande. Tänk ändå vad enkelt det är att för en liten kostnad göra människor glada genom att spola upp en is.

Jag anser att, nu när det våras så skall fotbollsmål ställas ut på Hammarvägens klassiska plan, och i vinter när temperaturen tillåter så skall en skridskois spolas upp.

Sluta dumpa skit på en klassisk plan! Spontanidrott behövs mer än någonsin!

Johan Sandström

Hällefors