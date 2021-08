Duo lämnar Kif Örebro: "Handlar om motivationsbrist"

Det har rört på sig rejält i spelartrupperna i Sverige de senaste dagarna, då transferfönstret stängde igen natten till torsdag.

Kif Örebro blev inget undantag. Tidigare i augusti sålde laget skyttekungen Karin Lundin till Fiorentina och plockade in finska landslagsanfallare Amanda Rantanen i hennes ställe.

Nu meddelar de att två spelare lämnar föreningen. Varken Moa Zakrisson eller finskan Ida Adamsson har hunnit sätta någon större prägel på A-laget utan har mestadels hållit till i F19-truppen.

Zackrisson har skrivit på för det amerikanska universitetslaget University of Science and Arts of Oklahoma. Adamsson väljer att lämna på grund av motivationsbrist.

"Föreningen hoppas att du får tillbaka din motivation till fotbollen i framtiden och säger stort grattis till den klubb som lyckas få dig att hitta motivaitonen och börja spela fotboll igen. Föreningen önskar dig ett stort lycka till i framtiden", hälsar klubben i ett pressmeddelande.