Eberts övertygelse inför Örebros omstart: ”Det förändrar inget för mig”

Två tuffa träningsdagar, tisdag och onsdag, men sedan fick Örebro tre dagar ledigt. Välbehövligt, tycker Nick Ebert.

– Det var skönt att få några dagar ledigt och komma bort från hockeyn lite och tänka på annat. Nu är vi tillbaka och känns fräscha. Jag tycker det känts så de här två träningarna, säger Ebert.

Passade du på att vara ute i solen?

– Ja, jag fick lite sol. Överraskande nog har det ju varit en del sol på slutet så det tar jag med ett leende på läpparna. Härligt men lite kallt.

Några fler uppehåll blir det inte tal om nu, om nu inte corona sätter käppar i hjulet. SHL går in sista delen av grundserien och för Örebros del gäller det att behålla topp sex-platsen. Just nu är de just sexa, fem poäng före Leksand.

– Vi har en härlig chans i våra händer. Vi är sexa nu men det är jämnt. Om vi hittar rätt och gör det vi ska så blir det bra. Det är jag helt bekväm med. Bara för att vi hade några dåliga matcher innan uppehållet så förändrar det inget för mig. Jag vet vad vi har för lag och jag vet att vi kan visa mer och det gäller även mig själv. Jag ser fram emot det.

Ni gör en av säsongens bästa matcher mot Leksand men sedan två sämre mot Frölunda och HV71. Hur kan det bli så?

– Ja, det är svårt att sätta fingret på det. Det har varit matcher där vi sett riktigt bra ut och matcher där vi inte alls varit bra. Det är ett konstigt år överlag. Svårt att säga exakt vad det är. Men nu har vi fått en chans att ladda vila och ladda inför omstarten.

Nick Ebert gjorde comeback för knappt en månad sedan och har totalt hunnit spela sju matcher. På dessa har det blivit fyra assist och inledningsvis såg hans insatser lovande ut. Sedan kom matcherna mot Frölunda och HV71 där han, precis som hela laget, hade det tuffare.

– Det har varit några bra matcher och sedan några dåliga. Det är väl så det är. Jag ser fram emot att komma tillbaka i den form jag hade innan skadan. Det skulle vara viktigt för laget. Så klart går det lite långsammare med allt för mig men jag försöker bara jobba hårt och bli ännu mer bekväm där ute.

Förra veckan stod det klart att Josh Ho-Sang lämnar Örebro efter bara fem matcher. Kanadensaren är istället klar för rivalen Linköping.

Nick Ebert var förväntansfull över att återförenas med sin gamle lagkamrat och lyfte med stora ord fram hans skicklighet.

Nu kommer de istället bli motståndare på lördag nästa vecka när Örebro möter just Linköping.

– Ja, jag hörde att han skulle till Linköping. Det var väl kanske lite överraskande att han lämnade, han var bara här i fem matcher. Men det är inte på mitt bord utan det är ledningens. Jag önskar honom all lycka. Han är en bra lagkamrat men tyvärr fungerade det inte här, säger Ebert.