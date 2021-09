Edvardsen om drömmålen, serie A-ryktet och revanschen: ”Täppa till lite på dem är inte så dumt”

1–0 redan efter 89 sekunder chockade AIK.

2–0 i 66:e avgjorde matchen, tystade den tillresta klacken.

Och det var inga vanliga mål som Victor Edvardsen hängde när han fixade tre extremt viktiga poäng åt Degerfors i den allsvenska bottenkampen.

Vid första stressade Axel Lindahl sönder ett uppspel på AIK:s högerkant, Abdelrahman Saidi snappade upp bollen och spelade Edvardsen som petade in den centralt, kom förbi AIK-backen Sotirios Papagiannopoulos och dundrade upp bollen i bortre krysset.

– Jag tycker att ”Sotte” (Papagiannopoulos) gick bort sig lite väl enkelt mot mig där, gav mig lite väl mycket tid, och då vet jag att jag är farlig. Sedan är det inte bara att lägga in den heller, utan det var en bra träff, säger Edvardsen.

Vid 2–0 tjongade Oliver Ekroth iväg bollen från egen straffpunkt, och Edvardsen löpte i djupet och fick med en briljant mottagning med sig den och kunde runda AIK-Per Karlsson, som ersatte avstängde Alexander Milosevic i AIK:s backlinje, och placera in bollen i bortre delen av målet.

– AIK saknade sin bästa back (Alexander Milosevic) i dag och jag vet att Per Karlsson är till åren och inte spelat på många matcher, och det var något vi pratat om att vi ville utnyttja. Jag såg att bollen var ganska högt uppe och försökte egentligen först gå in i Per Karlsson, men jag såg att han backade och tänkte: Får jag en bra touch nu förbi honom så kan jag bli fri – och jag fick en bra touch, jag kan inte få en bättre touch – och jag hittade den lilla luckan för att bollen ska gå in. Det var ett fint mål till, säger Edvardsen.

Edvardsen byttes ut till applåder med tio minuter kvar, men hann bli rejält nervös på bänken när Nabil Bahoui reducerade i 90:e. Men Degerfors redde ut stormen och vann med 2–1.

– Det var otroligt jobbigt att titta på, kan jag säga. Men jag var alldeles för trött för att orka spela sista tolv minuterna. Det hade varit orättvist att sätta laget i skiten genom att stanna på planen om jag inte orkade springa mer.

Tänkte du något inför matchen på att AIK försökte köpa dig i våras?

– Nej, inte så mycket. Det som har varit har varit. Men jag vill visa för många som har slängt mycket negativt på mig att jag inte är si och jag inte är så. Täppa till lite på dem är inte så dumt

Målen var tionde och elfte för säsongen, och därmed passerade Edvardsen den ”skamgräns” han inför säsongen gick ut i rikspressen och proklamerade: En anfallare ska göra tio mål. Han gick också upp på andraplatsen i den allsvenska skytteligan, bara ett mål bakom Norrköpings Samuel Adegbenro.

– Som anfallare har man tio mål som mål oavsett vilken serie det är, det är skamgränsen. Nu är alla som görs bara bonus.

Blir det skytteligaseger nu?

– Det vet jag inte. De andra som ligger där uppe är otroligt bra anfallare, men jag ska försöka jaga dem så mycket jag kan. Så länge vi spelar så här och gör det vi ska så bådar det gott.

Expressen har skrivit att Spezia är intresserade, vad säger du om det?

– Det där är bara rykten vad jag vet.

Vad har du för drömmar?

– Nej, vi får la' se. Jag har nio otroligt viktiga matcher kvar här först, och jag ska se till att vi spelar i allsvenskan 2022.

Men du höjde i alla fall marknadsvärdet i dag?

– Ja, han (sportchefen Patrik Werner) kom in och sa det direkt. Jag är inte förvånad …

Segern mot AIK innebär att Degerfors får lite luft mot nedflyttningsstrecket. Laget är kvar på kvalplats mot superettan men nu bara målskillnad från Mjällby på fast mark och en poäng bakom Halmstad och IFK Göteborg med nio omgångar kvar. För ÖSK var resultatet en mardröm – laget cementeras på nedflyttningsplats och har nu fem poäng upp till Degerfors.

– Den här segern kommer betyda mycket. Vi slog inte Sirius här (2–1-förlust), men vi var bättre än dem i den matchen. Vi var bättre än Djurgården senast och förtjänade mer (3–2-förlust). Till slut kommer poängen trilla in så länge vi fortsätter att tro på det vi gör. Nu har vi två otroligt viktiga matcher i Varberg och Halmstad här. Jobbet ska göras i de två matcherna, säger Edvardsen.

Och för dig, vad betyder målen?

– Med tanke på att de gav oss en seger så betyder de otroligt mycket. Det var två jättefina mål, och det här kommer stärka både lagets och mitt självförtroende jättemycket. Jag ska försöka få med mig det till nästa match också.

Den spelas borta mot Varberg, på lördag.

Degerfors–AIK 2–1 (1–0)

1–0 (2) Victor Edvardsen, 2–0 (68) Victor Edvardsen, 2–1 (90) Nabil Bahoui.

Varningar, Degerfors: Sean Sabetkar, Nikola Djurdjic (avstängd nästa match). AIK: Erick Otieno.

Publik: 1 602.

Domare: Victor Wolf, Tranås.

Degerfors (3–4–3): Alfie Whiteman – Sean Sabetkar, Oliver Ekroth, Sebastian Ohlsson – Erik Lindell, Justin Salmon (88), Christos Gravius, Axel Lindahl (68) – Nikola Djurdjic, Victor Edvardsen (80), Abdelrahman Saidi. (80)

Avbytare: Jonathan Tamimi (68), Jakob Andersson (80), Villiam Dahlström (80), Johan Bertilsson (88), Ferhad Ayaz, Sargon Abraham, Jeff Gal (mv-res).

AIK (4–2–3–1): Kristoffer Nordfeldt – Mikael Lustig (80), Sotirios Papagiannopoulos, Per Karlsson, Erick Otieno – Yasin Ayari (60), Bilal Hussein – Zachary Elbouzedi, Nabil Bahoui, Nicolas Stefanelli (46) – Bojan Radulovic Samoukovic (46).

Avbytare: Erik Ring (46), Henok Goitom (46), Ebenezer Ofori (60), Tom Strannegård (80), Stefan Silva, Saku Ylätupa, Budimir Janosevic (mv-res).