Efter åldringsrånen – kommunpolis gav pensionärer i Örebro bästa tipsen: ”Där ska varningsklockor börja ringa”

Himlen skiftar i gråa nyanser, men inga droppar faller. Istället är det ganska ljummen luft för att vara mitten av september just den här måndagen. Det blåser stilla i löven i de två stora träden bakom den lilla utomhusscenen i Brunnsparken.

På måndagen var ett tjugotal medlemmar i Sveriges Pensionärsförbund, SPF, på plats i parken för att gå en tipspromenad. Efter den väntade en betydligt mer allvarlig programpunkt vid den lilla utomhusscenen.

Orosmoln har tornat upp sig för de äldre i Örebro. Dels har det varit svarta rubriker om åldringsrån, där äldre personer blivit avryckta halsband och smycken. Även bedrägeribrott har blivit ett vanligare inslag bland kriminella.

Kommunpolisen Therese Beme var inbjuden för att berätta mer om bedrägerier mot äldre och hur man kan skydda sig mot fenomenet.

– Bedrägeribrotten har ökat med 114 procent på tio år. Det är en markant ökning, sa Therese Beme.

Hon började sin yrkesbana inom poliskåren med att arbeta just inom bedrägerienheten. Dock inte i Örebro, utan i Göteborg.

Med tanke på det växande problemet med den här typen av brott förstärker man den kompetensen hos polisen i Örebro.

– Vi håller på och rekryterar mer personal till bedrägerienheten. Det är en enhet som växer, berättade Therese Beme.

– Det finns ett stort mörkertal. Det har att göra med skuld och skam, men det är jätteviktigt att anmäla om man råkar ut för brott, fortsatte hon.

– Det allra vanligaste är social provokation. Till exempel att någon kontaktar en äldre person och luras genom att säga att man kommer från ett bolag. De kan säga att de måste ha kortnummer och kod, och att de måste ha det nu, berättade Beme.

– Där ska varningsklockor börja ringa. Kan det vänta? frågade hon åhörarna retoriskt.

– Ja, det kan alltid vänta.

Istället gav hon rådet att aldrig gå med på några sådana uppmaningar, utan att istället avsluta samtalet och sedan kontakta myndigheten själv.

Beme gav exempel på olika typer av bedrägerier.

– Det senaste är blombud. Någon knackar på och kommer med en blomma från en bekant. Då kan personen säga att den äldre måste verifiera att blomman har tagits emot, eller att en symbolisk summa ska betalas.

Öppna inte dörren, var Therese Bemes första råd. Är en person påträngande och går in ändå går det alltid att gå in på toaletten och ringa polisen från en mobiltelefon. Eller skrika till grannarna.

Therese Beme fick sedan ta del av besökarnas egna upplevelser. Hon fick också frågor om vad polisen för att öka tryggheten i Örebro för de äldre. Therese Beme svarade att hon och kollegorna noga följer var den mesta kriminaliteten sker, och anpassar närvaron efter det. Även gärningsmännens ”modus”, eller tillvägagångssätt, är något polisen studerar noga för att få till en effektivare brottsbekämpning.

En kvinna i publiken berättar för NA om hur hon skulle köpa en produkt på nätet via ett företag som hon bedömde som seriöst. Kostnaden var under hundralappen, men en betydligt större summa pengar drogs från hennes kort, plus att ett abonnemang startades mot hennes vilja. Hon bestred dock hela ”affären” och lyckades komma ur blufföretagets klor:

– Som tur var fick jag tillbaka pengarna.

Gunilla Hedqvist, som är sekreterare i SPF, tycker att utvecklingen med ökade bedrägeribrott mot äldre är olustig. Hon och flera andra vittnade om att de drar sig för att gå ut på stan efter mörkrets inbrott.

– I dag känner man sig helt maktlös. Man läser om sådant här nästan varje dag i tidningen, säger Hedqvist.