Efter arenakrisen – Nitro/Nora begärde sig ur seriespelet men stötte på patrull: ”Det är fullständig karamba”

Nitro/Nora kastade in handduken och begärde att få lämna seriespelet i division 1 efter den senaste tidens arenakris. Men då stötte man på patrull hos bandyförbundet, och tvingas nu tänka om igen.



– Som läget är just nu har vi match på söndag, och vi spelar i Behrn arena i Örebro, säger tränaren Jacob Claesson till NA efter ett möte med styrelsen under måndagskvällen.