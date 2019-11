Efter avancemanget till division 1 – nu hårdsatsar Örebro Syrianska på en akademi: ”Vill vara det självklara laget för de mest talangfulla”

I vintras vann Örebro Syrianskas lag med spelare födda 2004 SM-guld i futsal, och under året har laget övertygat i fotbollens seriespel och kvalat in till den högsta P16-serien inför 2020. Alexander Abrahamsson, som spelar i laget, blev för några veckor sedan klubbens första ungdomslandslagsspelare genom tiderna, och vid senaste distriktslagssamlingen bidrog laget med tolv av 40 spelare vilket gjorde Syrianska till största klubb.

Nu gör föreningen, vars representationslag precis tagit klivet upp i division 1, en jättesatsning på laget som ett första steg mot att bygga en egen ungdomsakademi.

Rutinerade tränaren Kenneth Blomberg har hämtats in från Forwards P19-lag och ledde sin första träning med truppen i måndags. Från Forward har han med sig målvaktstränaren Mattias Granath, och i staben finns också A-lagstränaren Barsaum Cicek, som kommer att vara med på minst tre träningar i veckan, och assisterande tränaren Kenneth Lindström.

– Vår målsättning är att få fram elitspelare som kan prestera på högsta nivå, både nationellt och internationellt. Det kan låta skrytsamt, men då ska man ha i åtanke att vi fått förfrågningar på våra spelare från klubbar som Malmö FF, Degerfors IF och IFK Norrköping, säger Sükrü Kaplan, som är ordförande i Örebro Syrianska Ungdom.

– Den här satsningen är jättespännande, inte minst med tanke på att Syrianska har ett väldigt fint underlag med duktiga 04:or och 05:or. Men det som känns allra mest kittlande är att få vara med i ett skede där det verkligen satsas och man vill bygg något för framtiden, säger Blomberg.

För satsningen på P16-laget är alltså bara ett första steg mot en egen ungdomsakademi, som skulle bli den fjärde i Örebro efter ÖSK, Karlslund och Forward.

– Vi vill vara det självklara laget för de mest talangfulla spelarna, och vi vill vara laget som levererar flest spelare till ungdomslandslagen: Alexander blev först, men jag föreställer mig att vi har fler som redan knackar på dörren. Dessutom har vi en intern målsättning att varje år ha möjlighet att förse vårt A-lag med två–tre spelare, säger Kaplan.

Det är elitklubbarnas samarbetsorganisation Svensk Elitfotboll, SEF, som sätter upp kriterierna för vad som får kallas en akademi och som sköter certifieringen. Allt från värdegrunder till tränarnas utbildning bedöms.

– Vi tänker att vi vill bli en akademi så snabbt det går. Det är inget självändamål att det ska ta tid, men samtidigt behöver vi växa organiskt. Det är inte bara att säga att ”nu är vi en akademi”, det kräver att man lägger en ordentlig grund. Vi har respekt för att det är en utmaning, men vi är fullt beredda att ta den. Vi har sneglat på kriterierna för att bli en akademi, och det är många saker som ska uppfyllas, det är ett trångt nålsöga att ta sig igenom, säger Kaplan och fortsätter:

– Vi måste vara medvetna om att vi har en brist i att vi inte har någon U17-, U19- eller U21-verksamhet än. Men vad är alternativet? Någonstans måste vi börja. Vi har stor ödmjukhet och vet att det finns mycket att göra. Det här är ett första steg för att få igång en fullt fungerande u-lagsverksamhet. Nästa år pratar vi om U16 som äldst, men året därpå kommer de här killarna att spela U17 och sedan fortsätter vi att fylla på underifrån.

LÄS OCKSÅ: Örebro Syrianska utan arena inför division 1-debuten – efter kommunens misslyckade upphandling: ”Just nu vet jag ingenting”

Just nu bygger klubben från grunden – tolv ungdomslag finns i seriespel, bollkulverksamheten blomstrar och sommarens fotbollsskola slog rekord. Men man arbetar också med att rekrytera spelare i yngre tonåren. Under hösten har ett samarbete med Adolfsberg inletts, där sex spelare kommit över till Syrianska, och just nu försöker man fylla på 05-kullen för att säkerställa att truppen är stor nog för spel i den regionala P15-serien 2020 vid sidan om satsningen på de nationella och lokala P16-serierna.

Frågan är förstås vad Syrianskas satsning betyder för maktbalansen i Örebrofotbollen, och kanske framför allt den på Väster. Just bland 04:orna inte så mycket, eftersom Forward inte ens har ett lag i den åldersklassen. Men för framtiden, nu när Forwards representationslag dessutom rasat ned i division 1?

– Jag brukar tänka att konkurrens är viktigt, det innebär att man ställer frågor till sin omgivning. Örebro Syrianska startade sin ungdomsverksamhet 2012, och jämför man ungdomslagen då och nu så är Forward stora förlorare medan Karlslund och Syrianska är vinnare. Så enkelt är det, säger Blomberg.

– Jag vill inte lägga någon värdering i Forwards situation, men vi har haft en god utveckling, definitivt, säger Kaplan.

Totalt fanns 62 akademier i fotbolls-Sverige vid den senaste certifieringen, för snart ett år sedan. Samtliga 32 lag i allsvenskan och superettan har varsin, medan 19 av 62 klubbar i division 1 och elva av 84 division 2-föreningar hade akademier.