Efter covid-19-smitta hos lagledarna - nu stängs ishallen igen helt

Det var i slutet av förra veckan som det konstaterades att flera personer med koppling till ett av klubbens lag hade covid-19. HIK ställde genast in all planerad verksamhet i ishallen under helgen.

På måndagen gavs beskedet att ishallen är stängd tills vidare fram till att annat meddelas.

– När vi kan öppna ishallen igen vet vi inte just nu. A-laget har sin första inplanerade hemmamatch i division 2 nu på fredag. Just nu är det oklart hur det blir med den matchen. Det beror på utvecklingen kring covid-19 och eventuell smittspårning.

– Vi ska även diskutera med IFK Hallsberg, som är det lag vi ska möta, hur vi gör med fredagskvällens match, säger Stefan Molander.

I helgen som gick skulle herrarnas A-lag spelat sin första match i division 2 som laget numera spelar i efter förra årets succésäsong i trean. Det var en bortamatch mot Åmål som också ställdes in.