Efter däckattacken – därför läggs polisutredningen ned: ”Det finns inget att gå på”

Det var tidigt på onsdagsmorgonen som hemtjänsten upptäckte att däcken på alla deras 16 bilar var sönderskurna. Hemtjänsten polisanmälde skadegörelsen direkt. Men nu är utredningen nedlagd.

– Vi fick in en polisanmälan, och vi har varit på plats och gjort en teknisk undersökning. Men nu har vi lagt ned utredningen, det finns inget att gå på, förklarar Johanna Ardesjö, utredare på polisen i Lindesberg.

Polisen vill gärna ha in vittnesuppgifter om någon sett eller hört något.

– Det är bara att ta kontakt med oss eller ringa 114 14. För kommer det in nya uppgifter kan vi alltid öppna utredningen igen, förklarar hon.

Skadegörelsen skedde någon gång under natten mot onsdagen. Den var uppenbarligen riktad mot just hemtjänstens bilar, förutom en privat bil som hade fått däcken sönderskurna. Men den liknade hemtjänstens bilar, både till bilmodell och färgen som var vit. Under hela onsdagen och en bit in på torsdagsmorgonen var Lindesberg gummiverkstad på plats i parkeringshuset där bilarna står och bytte alla däcken.

Enligt socialchefen Madde Gustavsson finns en försäkring som täcker kostnaderna för däckbytena. Hur hög självrisken är vet hon dock inte.

– Det är ju fruktansvärt det som hänt, men mitt i bedrövelsen har personalen gjort ett fantastiskt jobb med att lösa det, och även gummiverkstaden som hjälpte oss. Det märks att det finns ett stort engagemang kring det här, säger hon.

