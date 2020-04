Efter de sönderslagna tågvagnarna – så vill Norakonstnären hjälpa föreningen: ”Tänkte bjuda igen lite”

Det var under skärtorsdagskvällen som veteranjärnvägen upptäckte att någon eller några brutit sig in i vagnhallen och slagit sönder personvagnarna. Det är ett dråpslag för föreningen Nora bergslags veteranjärnväg, NJOV. Många har reagerat skarpt mot vandaliseringen, och sluter upp bakom föreningen. Däribland Per FT Nilsson som bestämt sig för att försöka hjälpa föreningen på sitt sätt.

– Jag såg på na.se att vandaler varit framme igen. Det var ju senaste då för tre år sen. Den här gången tänkte jag att man får bjuda igen lite. För hade det inte varit för det förnämliga arbete som görs i NBVJ:s regi så hade jag ju varit en motivserie fattigare, berättar Per.

Han har nämligen målat en hel serie med motiv från stationsområdet – ”Loko-motiv” – som visats på både Ljusstråk i Nora och Vinterspår i Lindesberg. Bilderna målar han med blandteknik, och gör så kallade giclée-tryck i numrerad upplaga. Och för varje bild han nu säljer för 1300 kronor skänker han 650 kronor till föreningen.

– Jag tänkte att hälften kan jag avstå, berättar han.

Per har också lagt ut ett inlägg om det på Facebookgruppen ”Vad händer i Nora”. Där han fått mycket bra respons.

– Gensvaret har varit väldigt positivt, det har köpts en del bilder redan. Såvitt jag förstår kan skadegörelsen komma att kosta en halv miljon, och försäkringsläget oklart. Det är bara att hoppas att försäkringsbolaget täcker det mesta. Då tänkte jag att man kanske kan använda de pengar som kommer in till larmutrustning eller liknande. För det här får inte hända igen. Jag citerar min gode vän Ted Ström som tycker att det här katastrofalt sorgligt.

Skadegörelsen är så illasinnad på något sätt, tycker han.

– Nånstans skulle man kanske kunna förstå om nån vilsen anarkist slår in skyltfönstret till Handelsbankens huvudkontor, då finns det ju något motiv. Men här? Alla vet ju att det är en ideell förening som lägger ned själ och hjärta i det. Sättet som den här vandalismen utförts på visar en målmedveten som jag tycker är rätt läskig.

