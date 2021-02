Efter debuten – det kommer stjärnan bidra med: ”Man såg direkt när hon kom in”

I träningsmatchen mot Eskilstuna kom äntligen Jenna Hellstroms efterlängtade debut. Hon kom in med fart och fläkt och var den som fick igång Kif Örebros jakt på kvittering.

– Hon kommer tillföra en spets som vi behöver. Med den snabbheten, hennes djupledsförmåga och power. Man såg direkt när hon kom in vad hon bidrar med. Hennes spets blir en oro för motståndarna. Det kanske inte alltid är hon som kommer göra sakerna, men hon kommer göra att de andra spelarna får mer tid.

Mycket ser bra ut i det nya Kif Örebro. Men det är speciellt på ett ställe som Hellstroms kvalitéer behövs på.

– I sista tredjedelen behövs den där spetsen och det jobbar vi på. Där kommer en sån som Jenna bidra väldigt mycket.

Trots en stark andra halvlek så blev det till slut förlust för Kif Örebro när man träningsspelade borta mot Eskilstuna. Trots allt, ett fall framåt enligt Rickard Johansson.

– Ett klart fall framåt. Vi hade en ung och orutinerad trupp så med de förutsättningarna gör vi i det stora hela en väldigt bra match. Vi vågar spela nedifrån, framförallt i andra halvlek. Andra halvlek tycker jag är bra, första är okej. Jag tycker att första halvlek ska sluta 0–0, det är ett slumpmål de får in där vår mittback halkar.

Vad tar du med dig från den här matchen?

– Det viktigaste för oss är att se att vi går åt rätt håll och tar steg framåt. Även om vi tappar lite boll i speluppbyggnaden så fortsätter vi att våga och våga. I andra halvlek får vi ännu mer tid och ännu mer möjligheter att spela oss igenom. Många delar har utvecklats från matchen mot Linköping.

Här kan ni se matchen i efterhand

Det har varit några tunga dagar för Kif Örebro. Moa Öhman blir borta ett bra tag efter att ha dragit på sig den femte korsbandsskadan på ett halvår för Kif Örebro.

Men ett ljus mitt i skadesituationen uppenbarade sig i form av Tove Enblom. Hon stod för en lysande insats i Moa Öhmans frånvaro och visade att hon är att räkna med.

– Jag tyckte det var väldigt hög klass på Tove idag. Bra på alla fasta och kolla hur modig hon var i vårt höga försvarsspel när hon kommer ut. Den delen har vi inte varit oroliga över när Moa blev skadad. Vi visste att Tove är en bra målvakt och idag får hon visa det också.

En annan som gjorde debut, från start i hennes fall, var Anna Sandberg. Ny inför säsongen från ÖSK.

– Hon var lite nervös innan men jag tycker hon stod upp bra. I den första hade hon Anna Oskarsson mot sig som har varit med i landslaget, så hon fick det väldigt tufft direkt. Hon stod upp bra och hon hade en del situationer där hon tog sig upp och gjorde någon spelare. Det var en bra insats för att vara sin första på seniornivå.

Här nedan kan ni se höjdpunkterna från matchen.

Matchfakta

Eskilstuna United – Kif Örebro 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (37) Vaila Barsley,

Varningar, United: Kif: Sophia Redenstrand

Domare: Laura Rapp

Publik: Redovisades ej.

United

Emelie Lundberg (MV) – Emma Östlund, Elise Stenevik (ut 81), Elin Rombing, Linn Vickius, Loreta Kullashi, Felicia Saving, Vaila Barsley, Felicia Rogic (K), Anna Oskarsson (ut 31), Fanny Andersson.

Ersättare

Lucia Duras (in 81), Chloe Eriksson, Emma Engström, Johanna Renmark (in 31), Fiona Eriksson, Elisabeth Tillenius, Matilda Plan.

Kif Örebro

Tove Enblom (MV) – Frida Abrahamsson, Sanna Kullberg, Berglind Rós Ágústdóttir, Sophia Redenstrand (ut 89) – Olivia Mattson, Emilia Pelgander (ut 73) – Nathalie Hoff Persson, Wilma Öhman, Anna Sandberg (ut 73) – Karin Lundin.

Avbytare

Moa Zakrisson (mv), Jenna Hellstrom (in 73), Cornelia Karlsson (in 89), Rebecka Mannström (in 73), Elin Lindbäck.