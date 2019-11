Efter domen om allaktivitetshuset: ”Att omförhandla kontraktet är fullt rimligt”

Bakom stängda dörrar för allmänheten och press diskuterade kommunstyrelsen domen i onsdags. Då bestämde kommunstyrelsen att inte överklaga domen och att fortsätta diskutera den på ett extrainsatt KS-möte 11 december.

– Det är bra att det blir ett extra möte, tycker Pia Maria Johansson (LPO) som fick rätt när hon överklagade kommunstyrelsens beslut om allaktivitetshuset. Förvaltningsrätten slog fast att kommunstyrelsen överträtt sina befogenheter, och att besluten borde ha fattats av kommunfullmäktige, inte kommunstyrelsen.

Pia-Maria Johansson anser att det nu är läge att omförhandla avtalet med fastighetsägaren.

– Alla inser ju att vi inte kan säga upp kontraktet och gå ur lokalerna. Men att omförhandla kontraktet tycker vi är fullt rimligt.

Kontraktet löper i tre olika faser, utifrån hur stor del av fastigheten kommunen nyttjar. I en omförhandling vill hon ta bort fas tre ur kontraktet, lägg in en uppsägningsklausul och att kommunen förhandlar ned längden på kontraktet.

– Det handlar ju om en hyreskostnad på minst två miljoner per år i 25 år, plus renoveringsbehov. Det är mycket pengar samtidigt som vi ska spara på pengar i kärnverksamheterna I fas tre ökar kostnaden till två och en halv miljon per år, säger hon.

...klubba dem på nytt vore ett fruktansvärt dåligt ledarskap

Kommunen hanterar invånarnas skattemedel och har en skyldighet att kontakta hyresvärden och omförhandla kontraktet, menar hon.

– Det skulle förvåna mig om fastighetsägaren inte går med på att omförhandla kontraktet. Det är klart att fastighetsägaren har den etiken när han inser att kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter. Att bara lyfta de upprivna KS-besluten till fullmäktige och klubba dem på nytt vore ett fruktansvärt dåligt ledarskap och ansvarstagande från kommunen.

Kontraktet skrevs av en tjänsteman på delegation. Förvaltningsrätten anser i domen att beslutsrätten inte får delegeras om ärendet har större ekonomisk betydelse för kommunen.

– För oss i LPO är det jätteviktigt att få ansvarsfrågan utredd. Var det en tjänsteman som tog beslutet att skriva kontraktet? Eller var det på uppdrag från dåvarande ordförande i kommunstyrelsen Solveig Oscarsson? Det har jag skrivit en interpellation till fullmäktige om för att få svar på nästa fullmäktigemöte.

Fotnot: Interpellation är en fråga ställd en ledamot i kommunfullmäktige.