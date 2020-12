Efter en månads träning – Lindesberg Volleys nyförvärv gör debut i derbyt: ”Har något som vi andra inte har”

Lindesberg Volley har tio raka förluster, noll poäng, och ligger dyngsist i elitserien.

Örebro Volley har vunnit tio av elva matcher, är tvåa bakom Hylte/Halmstad i tabellen, och går för SM-guld.

Men lagom till onsdagskvällens länsderby, säsongens andra och sista, har Lindesberg alltså förstärkt med kanadensiska högerspikern Lexi Pollard. Hon har tränat med laget i en månad, men först nu har hon blivit spelklar efter att pappersarbetet tröskats igenom.

– Det har varit frustrerande både för oss andra och för henne själv att ha en så bra spelare på träningarna utan att kunna använda henne. Hon har presterat väldigt bra, men fått se matcherna från sidan, säger lagkompisen Merta Sjögren.

Pollard går sista året på University of Windsor i södra Kanada, och skulle liksom de senaste åren ha spelat för skollaget. Men på grund av coronapandemin ställdes säsongen in, och all utbildningsverksamhet sköts online. Därför tog Pollard i september chansen att dra till Europa för att plugga på distans och starta proffskarriären i förtid, och i det läget var planen att spela för grekiska AO Markopoulo. Men i stället blev det alltså Lindesberg.

– Hon är väldigt social och bidrar väldigt mycket till laget. Hon är en positiv energikälla och har något som vi andra inte har i sitt spel. Hon kan hjälpa oss unga, orutinerade och hon kommer med collegeerfarenhet och har spelat volleyboll på hög nivå, säger Sjögren.

– Hon kommer bidra jättemycket till laget, och bara det här att få en ny spelare på planen kommer ge en kick. Örebro vet inte mycket om henne, och det kan ge oss en fördel i derbyt.

Men alldeles oavsett är Lindesberg stor underdog. Det unga laget, som bytte ut alla spelare utom två inför årets säsong, har bara vunnit tre av 33 set den här säsong.

– Det har varit tufft, men det var ännu tuffare i början. Nu har vi kommit förbi det stadiet och vet vad vi behöver jobba på. Mycket handlar om lagspelet, mer än de individuella prestationerna: Vi måste bli bättre på att lita på varandra och på att spela tillsammans. Vi är ett väldigt orutinerat lag, men vi tar kliv hela tiden och utvecklas på många olika sätt, säger Sjögren.

I säsongens första derby, i Örebro i början av november, förlorade Linde förvisso med 3–0, men skakade derbykonkurrenten i andra set där det stod 22–22 innan hemmalaget satte tre raka poäng.

– Vi gjorde bättre än vad många utifrån hade förväntat sig där. Det är alltid laddat att gå in i ett derby, och det blir en annan typ av match bara av den anledning. Sedan är Örebro ett tufft och bra lag att möta, men det passar oss bra. Vi brukar spela bättre mot de bättre lagen, när vi tar ned pressen på oss själva. Vi har inte något att förlora.

Örebro Volley har vunnit de 18 senaste derbymatcherna mot Lindesberg.

Derbyresultaten genom tiderna

Alla derbyresultat sedan Lindesberg Volley gick upp i elitserien 2007 (elitserien, playoff, SM-slutspel och grand prix inräknade, träningsmatcher, svenska cupen och ligacupen ej inräknade):

2007/08: Örebro–Lindesberg 3–0, Lindesberg–Örebro 0–3.

2008/09: Lindesberg–Örebro 1–3, Örebro–Lindesberg 3–0.

2009/10: Örebro–Lindesberg 1–3, Lindesberg–Örebro 3–0.

2010/11: Örebro–Lindesberg 1–3, Lindesberg–Örebro 3–1.

2011/12: Lindesberg–Örebro 3–0, Örebro–Lindesberg 1–3.

2012/13: Lindesberg–Örebro 3–1, Örebro–Lindesberg 0–3.

2013/14: Lindesberg–Örebro 3–2, Örebro–Lindesberg 0–3.

2014/15: Örebro–Lindesberg 0–3, Lindesberg–Örebro 2–3, Örebro–Lindesberg 0–3, Lindesberg–Örebro 3–0, Lindesberg–Örebro 3–0 (SM-kvartsfinal), Örebro–Lindesberg 1–3 (SM-kvartsfinal), Lindesberg–Örebro 3–0 (SM-kvartsfinal).

2015/16: Lindesberg–Örebro 2–3, Örebro–Lindesberg 3–2, Örebro–Lindesberg 3–0, Lindesberg–Örebro 3–1.

2016/17: Örebro–Lindesberg 3–0, Lindesberg–Örebro 3–0, Lindesberg–Örebro 0–3, Örebro–Lindesberg 1–3 (grand prix), Örebro–Lindesberg 1–3, Lindesberg–Örebro 2–3 (bronsmatch), Örebro–Lindesberg 3–2 (bronsmatch).

2017/18: Örebro–Lindesberg 3–0, Lindesberg–Örebro 2–3, Örebro–Lindesberg 3–0 (grand prix), Lindesberg–Örebro 1–3, Örebro–Lindesberg 3–0, Lindesberg–Örebro 0–3 (bronsmatch), Örebro–Lindesberg 3–0 (bronsmatch).

2018/19: Örebro–Lindesberg 3–0, Lindesberg–Örebro 0–3, Örebro–Lindesberg 3–2 (playoff), Örebro–Lindesberg 3–0 (SM-kvartsfinal), Lindesberg–Örebro 2–3 (SM-kvartsfinal), Örebro–Lindesberg 3–0 (SM-kvartsfinal).

2019/20: Örebro–Lindesberg 3–0, Lindesberg–Örebro 0-3.

2020/21: Örebro–Lindesberg 3–0.

Totalt har Örebro vunnit 28 derbymatcher, Lindesberg 20.

Örebro vann fyra raka 2007–2009, Lindesberg vann 16 av 17 matcher 2009–2015. 2015–2017 vann Örebro sju, Lindesberg fyra. Med start 2017 har Örebro vunnit 18 raka.