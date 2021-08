Efter fjolårssuccén – nu ska Arntzen ta upp kampen med Enroth: ”Jag visade att jag kunde spela”

Inför säsongerna har tränare Niklas Eriksson gjort det till en tradition att ta med laget ut på krävande "teambuilding-aktiviteter". Tidigare år har det innefattat cykelstrapatser och vandring med övernattning.

Det här året var det multisport på agendan. Cykla, paddla kanot och springa i skogen.

– Det är utmanande och det är inte så att man ständigt är på superbra humör under en sån dag. Men jag tror att det är det de letar efter lite, att man ska mentalt jobba sig igenom en sån dag i de grupper man är satt i, berättar målvakten Jonas Arntzen.

Ännu jobbigare blir det om det inte går precis som det ska...

– Min grupp åkte mer fel än rätt, vilket slutade med att vi cyklade mycket mer än vi behövde. Vi cyklade i alla fall en mil fel totalt, det blev mer jobbigt än det behövde vara, skrattar Arntzen.

Vem var det som läste kartan?

– Just då vet jag inte, jag var med på att göra felet också. Jag sade ganska tidigt att jag trodde att vi skulle upp höger snart, så åkte vi fem, sex kilometer och såg vi att här ska vi absolut inte vara.

Målvakten Jonas Arntzen hade en väldigt lyckad fjolårssäsong. Det började dock lite tyngre. I de första tio matcherna spelade han bara två och det var Jhonas Enroth som stod i kassen i inledningen av säsongen.

Men under året visade den unge norrmannen prov på kvalité och trygghet. Det belönade honom med mer istid. Till slut landade han på 20 matcher under den 52 matcher långa grundserien. En storspelande Jhonas Enroth briljerade under slutspelet, men där stod ändå Arntzen två av nio matcher.

Nu väntar en ny säsong för Jonas Arntzen, och en ny kamp med Jhonas Enroth om speltiden.

– Jag vill ta en större och större roll i laget. Förra året tycker jag att jag visade att jag kunde spela och vara en kille i laget som man kan lita på. Samtidigt är det jag och Enroth som är där. Det är inte så att jag går in som given etta eller tvåa. Jag tror att vi båda kommer in i laget och vill tävla om spelandet, berättar Arntzen.

Trots tävlandet sinsemellan är det viktigt med vänskap och lagsammanhållning.

– Jag och han har en superbra relation. Sen är det klart att vi som lag går för att vinna ännu mer än vi gjorde förra året, jag tycker vi har ett bra lag så det är kul att spela här.

Ni pushar varandra?

– Ja men exakt, så är det. Det är en bra vänskap men samtidigt är det bara en eller två målvakter i ett lag och en som spelar i taget. För vår del gäller det alltid att vara den bästa av två. Det gör också att vi blir väldigt tävlande mot varandra både på träning och på matcher. Det är så det ska vara.

– Om man ska vinna något tror jag att det är viktigt att man har två målvakter som kan spela.

Än har man inte diskuterat om Örebro kommer gå in i säsongen med en etta och en tvåa, eller om Jonas och Jhonas kommer slåss om det.

– Vi har inte pratat så mycket om säsongen som kommer, det brukar vi ta lite nu när vi går på is och när det närmar sig seriestart. Oavsett vem det är som startar och vad tanken är från början så kommer alltid min känsla att jag ska pusha för att spela.

Vad har du för personliga målsättningar in i säsongen?

– Ska jag vara helt ärlig så har jag inte hunnit tänka så mycket på säsongen. Jag är ganska bra på att koppla av när hockeysäsongen tagit slut. Jag går ändå in i säsongen och känner att jag ska vara med och tävla om platsen från början.

– Ser man till förra säsongen så tycker jag att jag fick mer och mer speltid över säsongen. Den här säsongen går man in med lite mer öppna kort. Spelar man bra ska man spela och det gäller både honom och mig. Spelar han bättre än mig kan jag absolut köpa att han spelar. Om jag spelar bra så förväntar jag mig att jag får chansen, avslutar Arntzen