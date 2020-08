Efter flera år av manlig kontroll: Så här vågade kvinnorna ta makten över odlingarna i Brickebacken – ”satt bara och stirrade när man kom ensam”

Under flera år hade männen makten över trädgårdslotterna i Brickebacken, från morgonen till sent på kvällen satt de och spelade kort och gjorde den lilla oasen till en manlig domän.

– De satt och bara stirrade när man kom ensam och böjde sig ner över ogräset, säger en kvinna som höll sig borta från de frodiga rabatterna under lång tid.

Men – nu har kvinnorna tagit över odlingen igen.