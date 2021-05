Efter förlusten mot ÖSK – BK Häckens tränare lämnar

BK Häcken har inte lyckats leva upp till förväntningarna under upptakten av årets Allsvenskan. Den tappade 2-0-ledningen mot Örebro under onsdagen betydde att laget endast fått med sig två poäng under de första sex omgångarna. Nu bekräftar klubben att Andreas Alm lämnar Häcken för att ta över Odense i juni.

– Vi har haft några av klubbens bästa år med Andreas Alm som huvudtränare. Allt har gått väldigt fort nu men det uppstod ett tillfälle där vi kunde hitta en lösning som blir bra både för oss, för Andreas och för Odense, säger sportchef Martin Ericsson i ett pressmeddelande från klubben.

Alm kommer lämna klubben vid EM-uppehållet den 1 juni för att sedan fortsätta sin karriär i danska Odense.

– Det har varit en ynnest att vara i BK Häcken, bortsett från resultaten de senaste fem veckorna är det ljusa minnen. Min återstående tid i klubben handlar bara om hur BK Häcken ska ta poäng och vinna cupen i ett utsatt läge, säger tränaren i ett pressmeddelande.