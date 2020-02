Efter förlusten – Örebro volley kan sänkas av Hylte/Halmstad i kvartsfinal: ”Det här kommer bli stentufft”

I praktiken var matchen betydelselös. Istället blev lördagens drabbning mellan Örebro volley och Hylte/Halmstad ett genrep inför kvartsfinalerna, där det redan var klart att de båda lagen kommer att mötas.

Örebro ligger efter grundseriens avslutning tvåa, Hylte/Halmstad trea. Detta gör att de ställs emot varandra direkt när slutspelet drar igång om två veckor.

– Det här kommer bli tufft, stentufft, konstaterar tränaren Jonas Svantesson efter matchen.

Ja, det fick Örebro ett smakprov på under lördagen, när man efter en jämn fight förlorade med 3–1.

Efter två set låg man under med 2–0, men poängmässigt var det nästan så tight som det kan bli. Hylte/Halmstad vann första set med 27–25, och det andra med 25–23.

Piskade att vinna kom Örebro ut starkt i tredje set, kopplade ett järngrepp och vann med 25–21.

Men i fjärde föll man stort, då spände gästerna musklerna ordentligt och vann med hela 25–14.

– Det var en kul match, tufft och jämnt. De två första seten är nog de två bästa från båda lagen på hela säsongen, säger Svantesson.

– Det är Hylte/Halmstad som har det stora momentumet, även om de förlorar tredje set. Dom har känslan vi inte riktigt kommer in i. Sen håller vi en bra nivå, men vi måste sätta saker på repeat och bara göra det om, och om, och om. När det är såhär jämnt åker adrenalinet upp, och agressiviteten. Jag har inte sett oss spela såhär bra sedan vi vann grand prix-finalen.

Inför matchen hade Svantesson varnat för Hylte/Halmstads två nya amerikanskor, centern Kirstie Hillyer och spikern Emily Hill. Men det blev den förra Örebro-spelaren Jona Vigfusdottir som dominerade i matchen, och blev poängstarkast på planen.

– Jag tycker att vi har bra koll på Hillyer, hon får kanske komma loss lite på slutet. Samma med Hill, där har vi hyfsad kontroll. Hon gör några poäng på slutet men då leder de redan med så mycket. Det mesta ligger nog på vår sida, att vi måste vara smartare i valen vi gör, säger Svantesson.

Två veckor återstår tills dess att kvartsfinalerna mot Hylte/Halmstad drar igång.

– Eftersom de har fått in nya spelare och är inne i ett nytt skede med sin grupp tycker de att allt är jättekul för tillfället. Det vi får ta med oss idag är 'failure is fuel and fuel is power', som de säger i USA. Vi måste eggas av det här och känna på måndag när vi kliver in i den här hallen igen att vi ska fan ha revansch, säger Svantesson.

Matchfakta

Örebro – Hylte/Halmstad 1–3 (25-27, 23–25, 25–21, 14–25)

Poäng, Örebro: Ivonee Montano (14), Diana Lundvall (12), Iida Murto (10), Elsa Arrestad (10), Linda Andersson (6), Josephine Tegenfalk (3), Sofia Andersson (1).

Poäng, Hylte/Halmstad: Jona Vigfusdottir (17), Emily Hill (13), Kirtie Hillyer (11), Esther Evans (9), Cornelia Rosenqvist (9), Tilda Hellgren (2), Jurja Vlasic (1).

Publik: 217.

Domare: Helena Persson, Kathrin Larsson.