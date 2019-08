Efter första ispasset – Örebrotränaren vill nöta taktiska detaljer direkt: ”Tänker inte ha en lång uppstart”

Visserligen var Örebro på is redan i torsdag, men Niklas Eriksson såg ändå måndagens ispass som det första riktiga för säsongen 2019/2020.

– Ja, det tycker jag ändå man kan säga. Vi hade träning i torsdags med laget som var frivillig men där alla var med. Fast det var mer att få känna på utrustningen och sådana saker. Sedan har vi haft spelare som kört på is också under sommaren, säger Eriksson.

Vad handlade om för er det här första passet?

– Mer fokus på att komma i gång och vi pratade mycket om att försöka ha bra passningar, även om det är lite ovant att vara på is, men passningarna är viktiga för oss. Sedan handlade det om att försöka hålla i gång många spelare med övningar där många är involverade.

Ett vanligare ”första ispasset-träning”, med andra ord. Men Eriksson tänker inte ge laget något längre startsträcka. Redan i veckan kommer de komma in på mer och mer detaljer.

– Vi kommer ganska tidigt att komma in på spelmoment. Vi tänker inte ha en lång uppstart utan vi ska snabbt in och träna på saker vi vill göra på isen i matcher.

Du tänker rent taktiskt då?

– Ja, precis.

Hur tycker du det ser ut så här långt?

– Jag tycker att många ser pigga ut och det tror jag beror på att många varit på is. Det är inte som att alla inte har varit det. Jag tycker man ser att det finns en hyfsad bra känsla och tajming med många bra aktioner.

Försäsong är försäsong med allt vad det innebär med tuffa dubbla pass. Ingen skillnad den här veckan.

– Ja, vi har upplägget den här veckan att vi kör fysträning på förmiddagen och fokuserar lite mer på off ice-träning. Sedan ispass på eftermiddagarna. Senare kommer vi att ligga mer på att köra fys och is på förmiddagen precis som vanligt men den här veckan blir det lite mer fokus off ice. Alla har ju inte tränat tillsammans och vi vet inte riktigt var det står. Vi har haft tester och så, men det handlar mer att se hur de agerar.

Ispremiären sker på torsdag inför publik i Behrn arena med bland annat spelarpresentation och internmatch. Niklas Eriksson känner själv stor entusiasm över att få dra i gång träningen igen.

– Jag, Jörgen och Christer (Jönsson och Olsson, assisterande tränare) sa det att man gått och väntat länge på få dra i gång på is igen. När det är fysträning har vi tränare som har hand om det. Visst, man har varit med och tittat men man har haft lika mycket abstinens som killarna. Jättekul att vi dragit i gång, säger Eriksson.

Du känner igen känslan från när du själv spelade?

– Ja, absolut. Man vet hur mycket man längtat efter att få gå på is på allvar. Samtidigt vet man ju om känslan att det inte fungerar som det gjorde när man slutade senast. Utan det tar en-två veckor att komma in i grejerna och att tajmingen börjar sitta där. Man får ha lite respekt för att spelarna kan bli frustrerade och det gäller att ha tålamod.

Samtliga tillgängliga spelare var på is under måndagen. Även NHL-proffset, örebroaren Gabriel Carlsson var med och tränade. Nyförvärven Kerby Rychel och Ryan Stoa ansluter på tisdagen, respektive torsdagen.

Ispremiären sker alltså på torsdag som kommer att livesändas på na.se och Hockeypuls. Onsdag 14 augusti spelas första träningsmatchen borta mot BIK Karlskoga. Även den sänds på samma sajter.