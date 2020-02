Efter första VM-poängen på 16 år – nu vill Örebroföraren köra Safarirallyt: ”Finns en öppning om vi får loss pengar”

Regnet vräkte ned, stormen hade börjat rulla in och depåområdet på flygplatsen i Torsby tömdes i rekordfart på söndagseftermiddagen.

Svenska rallyts 70-årsfirande kom av sig när vintervädret helt uteblev, och både publik- och arrangörsmässigt blev årets upplaga en missräkning.

Men för Örebroföraren Joakim Roman blev det en framgång. För första gången sedan Mexikos rally 2004 tog den nu 55-årige veteranen VM-poäng: Två stycken som nia i WRC3-klassen. Sett till alla klasser var han 35:a, en placering och 0,7 sekunder bakom Norakillen Pontus Lönnström i JVM.

– Totalt sett är jag jättenöjd med placeringen, jag hade nog inte kunnat komma så mycket bättre. Framför allt inte med de förberedelser vi har haft: Vi körde en tävling i Norge men har inte testat någonting alls. Det fungerar inte, egentligen. Det är ju världens bästa förare som är här, så man kan inte åka på vänsterkanten. Men nu var det som det var med vintern, och det är ju lika för alla, säger Roman och fortsätter:

– Att börja justera bilen under tävling är inte helt bra, men det fick vi göra i år. När vi kom till shakedownsträckan på torsdagen var den helt okörbar. De byggde om den i bakvagnen, och sedan var det som en helt ny bil, men sådana där grejer hade man gärna klarat av innan start.

Elva bilar var anmälda i WRC3-klassen, tio kom till start och nio överlevde den första dagen. Roman var tia på första sträckan, nia på sex raka och åtta på de två avslutande. Totalt sett nia, fem minuter bakom åttondeplacerade polacken Michal Solowow och drygt elva bakom segrande finländaren Jari Huttunen.

– Jag har lite svårt med motivationen när jag hamnar sådär i ingenmansland, säger örebroaren som ändå försökte ta i under första kilometerna av söndagens avslutande sträcka.

– Jag provade lite nya grejer där, men kände inte att det fungerade. Körde två stopp tidigt. Sedan tänkte jag: Jag skiter i det, jag åker igenom och tar min VM-poäng. Det spelar ju ingen roll om jag blir 34:a eller 35:a ... Men sedan såg jag att det bara skiljde 0,7 sekunder mot Lönnström för att bli bästa länsförare, så det var ju lite surt.

Roman har gjort 36 VM-startar genom åren, och körde fulla säsonger i PWRC-klassen – som motsvarar dagens WRC3 – 2003 och 2004. Sedan dess har han inte kört några VM-rallyn utanför Sverige, men nu när han en dröm om start i Safarirallyt som i juli gör comeback på VM-programmet efter 18 års frånvaro.

– Det vore fantastiskt, det är en tävling som passar mig väldigt bra. Men det är en budgetfråga. Det finns en öppning om vi får loss lite pengar, säger Roman som kört Safarirallyt för historiska rallybilar två gånger, 2013 och 2015.

– Det vore fränt att ställa upp och ta någon mer VM-poäng nu när man har chansen. Plan B är att köra Midnattssolsrallyt på hemmaplan i stället. Vi får se hur det blir.

En sak är helt säker: Nästa år gör han sitt 25:e Svenska rally i rad, något ingen lyckats med tidigare.

– Då ska vi försöka göra ett stort jubileum. Jag har redan lite planer på gång.

Svenska rallyt 2020

VM: 1) Elfyn Evans, Toyota, Storbritannien, 1.11.43,1, 2) Ott Tänak, Hyundai, Estland, +12,7, 3) Kalle Rovanperä, Toyota, Finland, +20,2.

Totalt efter två av 13 deltävlingar: 1) Evans, 42 poäng, 2) Thierry Neuville, Belgien, Hyundai, 42, 3) Sébastien Ogier, Toyota, 37.

Junior-VM: 1) Tom Kristensson, Ford, Sverige, 1.22.51,3, 2) Martin Sesks, do, Lettland, +37,8, 3) Ken Torn, do, Estland, +1.00,4 ... 8) Pontus Lönnström, do, Sverige, +4.14,1.

Totalt efter en av fem deltävlingar: 1) Kristensson, 28 poäng, 2) Sesks, 20, 3) Torn, 15 ... 7) Lönnström, 6.

WRC2: 1) Mads Østberg, Citroen, Norge, 1.15.53,1 2) Ole Christian Veiby, Hyundai, do, +23,4, 3) Pontus Tidemand, Skoda, Sverige, +37,7.

Totalt efter två av tio deltävlingar: 1) Østberg, 50 poäng, 2) Nikolay Gryazin, Hyundai, Ryssland, 30. 3) Adrien Fourmaux, Ford, Frankrike, 28.

WRC3: 1) Jari Huttunen, Hyundai, Finland, 1.15.46,1, 2) Emil Lindholm, Skoda, do, +5,0, 3) Johan Kristoffersson, Volkswagen, Sverige, +31,3 ... 9) Joakim Roman, Skoda, do, +11.20,0.

Totalt efter två av tio deltävlingar: 1) Huttunen, 25 poäng, 2) Eric Camilli, Citroen, Frankrike, 25, 3) Lindholm, 18 ... 17) Roman, 2.