Efter förste guldklockevinnarens död: ”Han har levt det goda livet”

Som 19-åring hade Ove König slagit igenom med storm. Året var 1969 och skridskoåkaren slog svenskt rekord på 1 000 meter och svenskt juniorrekord på 500 meter.

I november 1970 tilldelades han sedan NA:s guldklocka – priset för året bästa och populäraste idrottsprestation. Det var första året som en guldklocka delades ut, men priset har funnits sedan 1935 men då som en guldplakett.

"Jag visste knappt att jag var med i förhandsdiskussionen, det var först i början på den här veckan som jag fick höra det. Men desto mer glädjande förstås. Men fanns det inga andra kandidater", sa han efter att han fått motta den första guldklockan.

Eftersom ett par tävlingar krockade med utdelningen av guldklockan fick Ove König till slut ta emot priset från tidningens dåvarande sportchef Olle Åkerberg före matchen mellan ÖSK och AIK på Eyravallen. Under den sommaren skulle han också jobba som badvakt på Gustavsviksbadet efter att ha blivit klar med militärtjänstgöringen i Karlstad.

"Just nu ligger all träning nere, men omedelbart efter muck kör jag igång på allvar. 500 och 1 500 hoppas jag ska bli mina distanser i OS. Om man kan kvalificera sig", sa han på Eyravallen den 19 april 1971.

Men innan han fick ta emot guldklockan, i januari 1971, hann han sätta inofficiellt världsrekord i Italien – sitt livs fullträff beskrev han det som. Då lovade han också en pallplats i VM i Inzell, Tyskland.

Sagt och gjort, det blev ett VM-silver – endast sju hundradelar från guldet.

Sen kom OS i Sapporo 1972. König hade rakat håret som han låtit växa ut: "Ove kapar lockar – och tiondelar" var rubriken i NA. Men tiondelarna räckte inte till någon pallplats, han fick nöja sig med en sjundeplats.

"Allt stämde perfekt i 400 meter. Sedan tog jag slut och såg hur tiondelarna rusade iväg de sista hundra meterna", sa Ove König till NA 1988 – 16 år senare.

I augusti 1972 skrevs det ett kontrakt där skridskoåkarna skulle få möjligheten att tävla som proffs. "Amerikanska affärsmän ligger bakom skridskons proffscirkus", var rubriken i NA. Samtidigt ville König fortsätta sina studier med proffslivet.

Det blev en del prispengar för König, som bland annat vann 28 000 kronor i norska Skien och 14 000 i holländska Haag. Men proffssatsningen kraschade och i mitten av augusti 1973 uppgav NA att organisationen som anordnade cirkusen hade skulder på minst ett par miljoner. König var hoppfull om att proffscirkusen skulle vara tillbaka när säsongen drog igång igen men så blev inte fallet.

"Det är fyra år sedan Ove König avslutade sin karriär som sprinterstjärna. Den djärva satsningen på proffs-skridsko slutade i fiasko och Ove König, Hasse Börjes och många andra stora namn försvann från världens skridskoovaler. Endast 24 år gammal fick han nöja sig med att köra nationella tävlingar. Då tackade Ove König för sig", skrev NA den 21 september 1978.

Ove König slutade som ung men kom tillbaka som 28-åring – då som tränare för det svenska sprinterlandslaget.

"En nödlösning. Jag har ett jobb att sköta och måste tänka på min familj. Men jag har lovat att ställa upp i höst och en bit in i vinter om det blir nödvändigt", sa König till NA 1978.

Efter skridskokarriären flyttade familjen till Ingared utanför Alingsås på grund av jobbmöjligheter. Ove gick sedan i förtidspension för åtta år sedan efter att ha varit chef på LBC i Borås.

Ove avled hastigt den 23 juli i år.

– Han kom in på sjukhuset under tisdagen. Där konstaterade de att han hade förmaksflimmer på hjärtat, och under torsdagen gick han bort. I sin tur hade det bildats två ganska stora blodproppar på lungan, berättar Oves son Kenneth.

– Det kom lite som en chock för oss. Han var en 70-åring som var ute och gick med sin hund och allt sånt. Men han har levt det goda livet.

Hur skulle du beskriva honom som person?

– En väldigt glad prick. Omtänksam och idrottsintresserad. Han gillade de flesta idrotter och sen missade han aldrig travet på lördagar – det var heligt för honom.

Skridskolegendarens bortgång har inte gått omärkt förbi. Människor från all världens hörn har visat uppskattning och hört av sig.

– Pappas bror, Bosse König, är med i en sluten grupp på Facebook som heter speedskating. Där har han fått hälsningar från hela världen, från Hasse Börjes och alla stora namn från den tiden. Även från Kina, Japan, Holland och massa fler länder, det är många som har hört av sig.

Brukade han ofta prata gamla minnen med er?

– Han pratade en del om sin karriär. Om när han var med på OS och hur nervös han hade varit, att han kräktes innan han skulle åka. Sen var det en hel del roliga grejer som hände med sportjournalister och på stora galor. Det har blivit en hel del roliga historier genom åren.