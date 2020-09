Efter hårtorken – här är Ulfs nya metod för att hindra fortkörningen: ”Stämt av med polisen”

Ulf Schwerin fick stor uppmärksamhet för några veckor sedan när han stod vid övergångsstället utanför församlingshemmet i Stora Mellösa med en hårtork, som han riktade mot bilisterna i hopp om att de skulle tro att det var en fartkamera. Många fick sig en tankeställare och var snabba med att sakta ner på 30-vägen. Ulf har nu gått vidare i kampen om att få bilisterna att hålla rätt hastighet.

– Jag har tagit steg två och bytt ut hårtorken mot en 30-skylt. En skylt syns på långt håll. Först tänkte jag tillverka en på egen hand, men fick hjälp av en företagare på orten att göra den. Jag har stämt av med trafikpolisen att det är okej att jag använder skylten, säger Ulf.

I helgen stod han några timmar vid samma övergångsställe som tidigare och höll upp sin egenhändiga vägskylt med uppmaningen "påminnelse".

– Det gav effekt direkt. Folk saktade ner. Alla skötte sig och de fick tummen upp av mig.

Ulf berättar att många är tacksamma för hans engagemang. Han är envis och tänker inte ge upp det han har dragit igång. Han började för att han har retat upp sig på att folk gasar på speciellt på Göksholmsvägen. Han är orolig att något ska hända till exempel skolbarnen som passerar övergångsstället minst två gånger om dagen. Han tycker att ungdomarna som dagligen går på sträckan för att ta sig till basketplanen och till Tingstadsvallen är väldigt utsatta när bilisterna kör fort.

– Jag tycker att det är för få 30-skyltar här. Vi behöver fler. De skyltar som finns anser jag är lite felplacerade. De kommer för snabbt inpå. Alla hinner inte uppfatta vilken hastighet som gäller. Det blir lätt att folk i stället kör 40 eller 50 kilometer i timmen.

Ulf ger några exempel.

– Precis när man svänger av från väg 207 och in på Göksholmsvägen finns en skylt. Den borde sitta längre in på vägen. Från just den 30-skylten är det sedan cirka 700 meter till nästa skylt, en 50-skylt. Jag har pratat med NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, om detta och de säger att det bör vara 400 meter mellan skyltarna.

Ett annat problem som Ulf tar upp är när man åker från Råbyvägen mot kyrkan. Där är skylten felplacerad och står på fel sida av t-korsningen. För den som svänger ut till vänster på Göksholmsvägen finns ingen skylt som talar om hastigheten. Även Tingstadsvägen nedanför kyrkan saknar en 30-skylt. Ulf har varit i kontakt med både Trafikpolisen och Trafikverket om detta.

– Trafikpolisen säger att de planerar att vidta åtgärder i Stora Mellösa. Jag har fått veta att Trafikverket har budgeterat för trafikåtgärder under år 2022, men vad som ska göras då vet jag inte. Två år är lång tid. Därför har jag åter igen tryckt på om felplaceringen av skyltarna och att de borde sätta upp fler 30-skyltar, gärna två vid övergångsstället. Jag har även lämnat in önskemål om åtgärder som väggupp/limpor och att de borde klippa gräset i dikeskanten som skymmer sikten. Chefen för Trafikverket har förståelse och ska återkomma om en månad, säger Ulf.

Han kan tänka sig att samla in pengar och göra egna tillfälliga gupp om bara Trafikverket godkänner det, men han är rädd för att de inte gör det.

– Jag kommer stå här med min 30-skylt lite då och då i ur och skur tills Trafikverket sätter upp skyltar eller bygger väggupp.

Vad Ulfs nästa drag blir har han inte klurat ut än.