Efter hatet och hoten – nu frias Örebroprofessorn Jonas Ludvigsson från fuskanklagelserna: ”Det här vill jag aldrig mer uppleva”

– Nej, det här vill jag aldrig mer uppleva igen, säger han.

I vintras publicerade Jonas Ludvigsson – som inte bara är professor vid Karolinska institutet utan också en profilerad barnläkare och känd från Malous tv-soffa – en studie om risken för barn att få svår covid-19-smitta i den ansedda medicinska tidskriften The New England Journal of Medicine.

Den visade bland annat att barn mycket sällan blir svårt sjuka i corona och att lärare inte blir oftare sjuka än andra.

Själv trodde han att hans forskning skulle bidra till glädje, eftersom resultatet på det stora hela var positivt – men så blev det inte.

Istället utsattes Jonas Ludvigsson för ett hatfyllt drev på nätet av människor som menade att han riskerade barns liv och hälsa med sitt forskningsresultat.

Men det slutade inte där.

Han fick också oönskade varor beställda hem till sig och det startades en namninsamling för att han skulle ställas inför rätta hos internationella folkdomstolen för brott mot mänskligheten.

Och han anklagades för forskningsfusk. Först i mars, sedan april och sedan maj.

– Med bara några veckor mellanrum, det var väl för att jag aldrig skulle kunna slappna av. Jag fick sömnproblem, säger han, påtagligt skakad av det som hänt.

För även om han själv visste att hans forskning var genomförd på rätt sätt, så säger att han anklagelserna i sig är nästintill existentiella för en forskare. De ifrågasätter något av det mest grundläggande hos en forskare – att ärligt presentera sina resultat.

– Jag känner till någon enstaka professor som blivit anklagad för att ha fuskat kanske en gång i livet - men mot mig fanns det plötsligt tre anklagelser, säger han.

– Även om åtminstone en av anmälningarna är underskrivna med namn på personer som inte finns, säger han.

Men så för några dagar kom kom domen: Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har granskat hans studier och slår fast: han frias från fuskanklagelserna.

– Jag stod i kö på Ica för att hämta ett paket när en professorskollega på Karolinska ringde mig och sa grattis, säger han.

– Jag trodde först min kollega ringde för att gratulera att min son hade tagit körkort, men då sa han: nej, du har blivit friad från anklagelserna, säger han.

När drevet gick som mest loggade Jonas Ludvigsson ut från sociala medier – och slutade också att forska på sjukdomen som hållit oss i sitt grepp i 15 månader nu.

– Det var lite synd, för jag hade lärt mig en del om covid-19. Men jag tänker inte börja nu igen, för många människor har gjort mig för illa, säger han.