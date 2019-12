Efter hjärnskakningen – Lindlöven-forwarden hastigt opererad: "Hockeymässigt kan det vara över"

Det var i bortamatchen mot Forshaga den 13 november som olyckan var framme. Lindlövens två poängstarkaste spelare kolliderade kraftigt och tog illa på Lalander.

I början av december rapporterade NA att spelaren fortfarande drogs av sviterna från smällen.

Nu har han tvingats till en hastig operation, enligt uppgifter från HockeyNews. I förra veckan ska forwarden ha fått förvärrade och tvingats till sjukhus i ambulans där det kunde konstateras att han hade vätska i huvudet.

– Han fick komma hem i torsdags och skulle få vara hemma över helgen, men han åkte in igen i lördags och de opererade honom i söndags, säger Lindlöven-sportchefen Tomas Östlund till sajten.

– Operationen gick bra och som planerat. Men det är nog en bra stund kvar innan han är okej på något plan. Det är bara att hoppas att allt blir bra, hockeymässigt vet man ingenting just nu, det kan vara över, säger Östlund.

Nu siktar laget på att förstärka efter det tunga tappet av en av ligans bästa målskyttar.

– Vi måste ha in folk och det är på väg in men det ska göras klart. Vi rycker i och vänder på varenda sten, men det vi vet är att vi måste ha in både bredd och spets, konstaterar Östlund.