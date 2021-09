Efter hotet om att knäcka ryggraden – Tommy Dahlman motanmäler: ”Inget annat än metaforer”

I ett inspelat telefonsamtal hörs Tommy Dahlman upprepade gånger hota mannen med misshandel. Själv menar Tommy Dahlman i ett skriftligt svar till NA att det bara handlar om bildspråk, och inga riktiga hot.

NA har erbjudit Dahlman att svara i en intervju, men han väljer att återkomma med en skriftlig kommentar via mejl. I mejlet skriver han om sig själv i tredje person, och förklarar hoten på det här sättet:

"I det här samtalet använder sig Tommy Dahlman av metaforiska uttryck, som absolut inte är någonting annat än metaforer. Att knäcka ryggraden på lögnen. Att knäcka ryggraden på förtalet. Att knäcka ryggraden på rädslan. "

Tommy Dahlmans motanmälan kom in till polisen i mitten av augusti och gäller tre områden: förtal, olaga integritetsintrång samt intrång i förvar.

Tommy Dahlman uppger också att han försökt be mannen om förlåtelse att och han "känner stor sorg över att bröder inte kan be varandra om förlåtelse och se framtiden an."

Bakgrund:

► Artikelserien "Predikanterna" i NA 29, 30 och 31 augusti avslöjade att en av rörelsen Divine Favour Missions predikanter – Tommy Dahlman – ser sig själv lämplig som ledare, trots dom för sexköp i en lägenhetsbordell i Örebro och dom för rattfylleri. Han har också 1,8 miljoner i skulder hos Kronofogden.

► NA har även intervjuat Charlotte som tömde hela sitt sparkonto på 300 000 kronor efter täta kontakter med Sköllerstabon Mattias Lekardal, även han predikant i Divine Favour Mission. Han förklarar pengarna med att Charlotte skänkte av egen, fri vilja. Själv känner hon sig manipulerad av Mattias Lekardal.

► Även Mattias Lekardal har slagits mot skulder hos Kronofogden och trasslig ekonomi – skulder som nu är uppklarade efter att tidningen Dagen granskat hans affärer. Tidningen Dagen har också avslöjat att Sköllerstapredikanten varit inblandad i en tveksam tavelaffär och låter gåvor från Divine Favour Missions följare betalas till hans privata konto.