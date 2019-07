Efter kaosväder och bestraffning – Marcus Ericsson precis utanför topp tio

En rejäl åskskur var anledningen till att starten av de 300 varven på Iowa Speedway försköts med nästan fem timmar. Det gjorde att förutsättningarna förändrades också.

Under träningspassen och kvalet hade bantemperaturen varit extremt hög och i luften hade det varit över 30 grader, men när väl loppet startade var temperaturen drygt 20 grader. Något som både förändrade balansen i bilarna och minskade slitaget på däcken. Kumlasonen Marcus Ericsson var nog inte missnöjd med det eftersom de förhållandena påminde mer om de som rådde när han gjorde en stark testkörning på banan för några veckor sedan.

Han fick också en fin start på racet och klättrade två placeringar direkt från sin tionde startposition. På åttondeplatsen låg han stabilt under de första 55 varven innan det var dags för ett nytt regnavbrott.

Den här gången handlade det dock bara om en mindre lokal skur och rödflaggen varade i ungefär en halvtimme. Därefter var det full fart igen på den korta ovalen i Newton, Iowa, där det 1,4 kilometer långa varvet körs på ungefär 18 sekunder. Av dessa håller förarna ratten rakt i ungefär tre sekunder, så det svänger mest hela tiden.

Ericsson höll åttondeplatsen efter sitt första depåstopp, men när 115 varv var körda så fastnade han bakom Takuma Sato som hade en tung period i racet då. Det utnyttjade Spencer Pigot som tog sig förbi Ericsson innan de båda kunde passera Sato. Strax därefter kom dock Ed Carpenter och även han lyckades köra om Ericsson som därmed låg nia.

Värre blev det. När det var dags för nästa depåstopp tappade Ericsson än mer mark och fick se sig komma ut utanför topp tio. Istället fick han jobba från en 13:e-plats.

Ericsson hittade ändå ny fart och var under en period snabbast på banan, vilket tog honom upp till en tiondeplats. Med 56 varv kvar valde han då att göra dagens sista planerade depåstopp. Det gjorde att han kom ut med grym fart och såg ut att tjäna några platser till, men då gick allt fel.

28-åringen drabbades av en stop and go-bestraffning, vilket innebär att man måste åka in i depån och stanna en extra gång. Anledningen var länge oklar, men efter racet kom det fram att han hade äntrat depån på ett felaktigt sätt. Det betydde ett fall ner till plats 18 och topp tio-placeringen gick upp i rök. Till sist kämpade han sig ändå tillbaka och kunde gå i mål som elva.

För Värnamokillen Felix Rosenqvist blev det inget roligt race heller. Redan på varv 16 körde han på Sage Karam som tappade kontrollen på sin bil precis framför svensken. Därmed tvingades Rosenqvist in i depån för att byta framvinge och dagen var förstörd. Till sist slutade det med en 14:e-plats och det betyder också att 27-åringen har det fortsatt tufft på ovaler efter kraschen på Indy 500 och en tolfteplats i Texas.

I täten handlade det helt och hållet om Team Penske under största delen av loppet. Efter kvalet hade teamet de tre främsta positionerna och allra längst fram stod Simon Pagenaud. Han fick dock snabbt ge sig mot kollegorna Josef Newgarden och Will Power. De två gick sedan en jämn kamp om förstaplatsen nästan hela vägen in i mål.

Newgarden hade ändå övertaget sedan det tidiga regnavbrottet och helt avgjordes det vid det sista depåstoppet. Power höll på att missa avfarten till depån och straffades då precis som Ericsson med att åka in en extra gång och stanna till.

Till sist blev det ändå lite spännande när veteranen Scott Dixon körde en luring och stannade kvar extra länge och väntade på en gulflagg. Den kom också med cirka 30 varv kvar och då kunde han komma ut med fräscha däck till slutspurten. Fjolårsmästaren hade haft en tuff dag, men kunde med det draget plocka en andraplats.

Det innebar att Newgarden höll undan och som i och med det drygar ut sin ledning i sammandraget.

Trea blev Ericssons teamkamrat James Hinchcliffe efter ett stabilt race. Det var hans bästa resultat för säsongen.