Efter knivskärningen i Markbacken – man begärs häktad misstänkt för mordförsök

Det var under natten mot torsdag, sjätte augusti, 01.23 som polisen larmades till en adress i Markbacken. En man hade blivit knivskuren och fått föras med ambulans till sjukhus. Polisen uppgav inledningsvis att det handlade om en "rejäl knivskärning" men ville inte uttala sig vidare i ärendet.

Den misstänkte anhölls i sin frånvaro klockan 01.06 natten mot lördag och greps och anhölls knappa 45 minuter senare, 01.49.

Under söndagen lämnade åklagaren in sin häktningsframställan och häktningsförhandling blir senare under måndagen. I framställan uppger åklagaren att det finns risk att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar utredningen.

Åklagaren begär också tillstånd att kunna ålägga den misstänkte restriktioner.