Efter korsbandsskadan – Kif Örebro-stjärnan nära comeback: ”Vill säkert in före uppehållet”

Det var i slutminuterna av 0–0-matchen borta mot Växjö – händelsevis samma lag som Kif Örebro ställs mot på lördagen – den 4 september förra året som olyckan var framme.

I en duell med Mimmi Strömgren halkade Kif-anfallaren Heidi Kollanen till. Högerknäet fastnade, böjdes i en onaturlig vinkel och korsbandet slets av.

En månad senare opererades hon, och efter många, långa rehabtimmar på gymmet närmar sig nu comebacken. På fredagens träning på Behrn arena såg den finländska landslagsanfallaren ut att gå för fullt.

– Det är tredje veckan som jag deltar i alla övningar, men jag är fortfarande inte med fullt ut. De andra spelarna får inte gå in i närkamper med mig, och jag går inte in i tacklingar själv, säger hon.

Hur känns det?

– Bra. Jag blir lite öm efteråt ibland, men under passen är det inga problem.

Vad är nästa steg, hur ser planen ut?

– Det finns inga specifika datum, det handlar mer om hur jag känner mig. Mina fysiska värden visar att jag är redo att vara med fullt ut, men det är något annat att känna hur kroppen reagerar på träningen och hur jag känner mig mentalt. Nu handlar det om att jag själv ska känna mig redo. Men troligen kommer jag kunna gå på helt och hållet under juni.

Du har inte bråttom?

– Nej. Ju mer jag tränar, desto mer känner jag att jag vill in och spela också – men det är bättre att ta det försiktigt. Jag vill inte chansa, jag vill känna att jag är 100 procent redo när jag går in i matcher.

Det där är vad Kollanen säger till media. Tränaren Rickard Johansson har en annan bild av hennes ambitioner, och tror att hon gärna vill göra comeback före det drygt månadslånga OS-uppehållet som startar efter hemmamatchen mot Hammarby den 8 juli.

– Hon vill säkert in före uppehållet. Men vi får se. Vi har rätt tuffa matcher precis före, och det kanske är bättre att hon spelar någon match med F19 eller att hon väntar till de två träningsmatcherna vi har under uppehållet. Sådana matcher är lättare att kontrollera, man kan ge henne 20 minuter här och där. Just nu har vi ingen exakt plan, men jag tror att hon kommer vara i uttagningsbart skick om någon månad, säger han.

Efter OS återstår tio omgångar av allsvenskan. Kif återstartar hemma mot Rosengård den 22 augusti.

Före knäskadan var 23-åriga Kollanen Kifs klart mest lysande stjärna. Hon anslöt från italienska Tavagnacco sommaren 2019 och gjorde fyra mål den hösten. 2020 hann hon med två mål och sex assister innan före skadan, och hon tog en allt större roll i det finska landslag som utan henne fullbordat kvalet till EM 2022.

– EM är mitt stora mål, men först och främst vill jag komma tillbaka till samma nivå som jag var på förra året och kunna hjälpa Kif att vinna matcher, säger Kollanen som har kontrakt med Kif över nästa säsong.

Vid sidan om Kollanen rehabar också Cassandra Larsson, Maja Regnås och Moa Öhman korsbandsskador. Av dem har Larsson störst chans att kunna hinna tillbaka till spel under 2021.