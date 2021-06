Efter korsbandsskadan – stjärnan förlänger med Lif Lindesberg: ”Trivs så oerhört bra”

Lif Lindesberg värvade Herman Bosson, som har 24 juniorlandskamper på meritlistan, från IFK Ystad i handbollsligan 2019, och under första säsongen i klubben bombade högernian in 91 mål på 25 matcher. Men i oktober i fjol drog han korsbandet och missade resten av säsongen.

Därmed kunde sejouren i Lif varit över, eftersom kontraktet gick ut efter säsongen. Men nu har Bosson och den allsvenska klubben kommit överens om ett nytt tvåårsavtal. Det meddelade Lif på sin hemsida på onsdagen.

– Det har varit en stor utmaning för mig där skadan tog bort en stor del av min vardag. Frustration såklart men också nyttigt på flera plan där jag fått jobba med mig själv. Det har varit många tankar om framtiden under denna resa så klart, men jag trivs så oerhört bra i Lindesberg och är väldigt tacksam för all hjälp och stöttning jag fått under min tid här. Därför var det i slutändan ett självklart val och i sommar blir jag klar med min utbildning och börjar mitt nya jobb i september, säger han till klubben hemsida.

Lif har nu presenterat 14 spelare inför nästa säsong varav fyra även har kontrakt över 2022/23.

Lif Lindesbergs truppbygge 2021/22

Klara spelare, målvakter: Robert Mjörnander, Tom Shem Tov (ny från Hapoel Rishon Lezion).

Sex meter: Max Broman (vänsterkant), Oskar Cosmo (mittsexa, ny från IFK Ystad, kontrakt över 2022/23), Thomas Einarsson (vänsterkant), Asso Eliassi Sarzali (mittsexa), Algot Hane (högerkant), Filip Ottosson (högerkant).

Nio meter: Herman Bosson (högernia, kontrakt över 2022/23), Joakim Bååk (vänster-/mittnia), Robin Johansson (mittnia, ny från RP IF Linköping, kontrakt över 2022/23), Joel Karlström (vänsternia, kontrakt över 2022/23), Jesper Nilsson (vänsternia), Fabian Wallouch Lindholm (mittnia).

Utgående kontrakt: Fatlum Ahmeti (mittsexa), Martin Boija (högerkant, var utlånad till HK Malmö), Joshua Hayes (vänsternia).

Klara förluster: Elias Andersson (främst försvar), ny klubb ej klar, Linuz Andersson (mittsexa), do, Markus Eklund (högersexa), Västerås-Irsta, Gustaf Ekström (mittnia), slutar, Isac Listh Forsström (målvakt), ny klubb ej klar, Axel Magnusson (vänsternia), ÖSK Handboll, Rasmus Martinsson (mittnia), do, Ludvig Mattsson (målvakt), ny klubb ej klar, Erik Westlöf (mittnia), do, Karl Zetterlund (mittnia), ÖSK Handboll.