Efter landsmaninnans flytt – anfallsstjärnan ser sin framtid i Sverige: ”USA som land saknar jag inte”

Under våren hade Kif Örebros Heather Williams landsmaninnan Addison Steiner som anfallspartner. Under sommaren lämnade Steiner för spel i amerikanska ligan. In kom finskan Heidi Kollanen som nu ska agera ny lekkamrat till Williams.

– Vi har börjat hitta varandra även om det inte klickat helt än. Men hon är en ung och duktig spelare så det kommer att komma snart, säger Heather Williams.

Vilken är den största skillnaden mellan att spela med Kollanen kontra Steiner?

– Det är helt olika spelare. Heidi är mer en teknisk spelare som gillar att ha bollen mycket medan Adi är en snabb spelare som tog sig förbi motståndarna i djupled gång på gång.

Efter elva matcher är Williams Kifs främsta målskytt med tre gjorda mål. Trots den skrala utdelningen är hon inte besviken över sin insats då hon trycker på hur det handlar om mycket mer än att gör mål.

– Jag har inga direkt mål eller förväntningar förutom att vara den bästa spelaren jag kan för laget. Sedan vet jag att jag har mer att ge än vad jag visat hittills.

Så du är inte den som kollar skytteligan varje dag?

– Absolut inte, jag kunde inte bry mig mindre. Så länge vi tar tre poäng är jag nöjd.

Laget före jaget är med andra ord ett ordspråk i Heather Williams smak. Och efter uppehållet har det verkligen varit laginsatserna som stått i centrum.

– Jag är stolt över det vi presterat efter uppehållet även om det är mycket kvar att spela om. Såklart har vi höga förväntningar på oss nu efter vad vi visat när vi mött alla lag. Men vi är inte nöjda, vi vill vinna alla matcher vi kan.

Vad har du för förväntningar på Piteå-matchen?

– Jag tycker att det är roligt att möta Piteå eftersom de är mästare. Och eftersom vi vann med 3-0 senast kan vi använda den energin i den här matchen. De kommer säkert vilja ta revansch så det blir en rolig match att spela.

Efter ett drygt halvår i Örebro känner Williams att hon verkligen hittat hem i Kif-tröjan. Dels med lagkamraterna men även i Örebro som stad. Hem till familjen i Kalifornien är det långt. Trots det har hon inte haft eller har några planer på att göra som Addison Steiner och vända hem.

– Jag åker hem några veckor på vintern och då är det varmt och skönt där. Det saknar jag och min familj såklart. Men USA som land saknar jag inte med kulturen och så vidare. Då gillar jag och tycker att jag passar in bättre i Sverige.