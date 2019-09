Efter Länsstyrelsens larm om omhändertagna kaniner – Smådjurschansen har ryckt in och söker nya ägare: ”Vi hjälper över 200 kaniner varje år”

I lite mer än ett år har den ideella föreningen Smådjurschansen jobbat hårt för att rädda hemlösa kaniner i Mellansverige, och bakom arbetet står länsborna Johanna Rosenhed och Therese Bergman. Den sistnämnda tar sig tid att träffa NA en liten stund, trots en arbetsbelastning som just nu är extra hög: I början av veckan hämtades 42 kaniner som omhändertagits av Länsstyrelsen i Örebro.

– Vi hoppas ju förstås nå ut till så många läsare som möjligt, för att snabbt kunna hitta nya hem. Vi har i stort sett alltid ett 50-tal kaniner i behov av nytt hem, och med dessa 42 handlar det alltså om närmre 100.

För den intresserade hänvisar Therese Bergman till webbsidan smadjurschansen.se.

– Där har vi lagt ut bilder och fakta om alla kaniner som söker nytt hem, och vill man adoptera fyller man i en intresseanmälan.

Att ta över en kanin kostar 1 200 kronor, och Therese Bergman förklarar varför:

– Dels för att vi lägger ner mycket pengar på varje kanin, till exempel genom att kastrera dem. Men vi vill också höja synen på kaniners värde. Johanna och jag tar inte ut någon som helst ersättning, utan gör detta helt ideellt vid sidan om andra jobb.

Just nu är alla kaniner utplacerade i jourhem i väntan på nya ägare, och Therese Bergman berättar att ett 70-tal jourhem är kopplade till Smådjurschansen just nu. Men hon betonar att fler är välkomna att hjälpa till, och att även denna intresseanmälan görs via hemsidan.

– En del jourhem kan ta emot en kanin, medan andra kan ta emot flera. Vi har nästan alltid fullt, så mer hjälp behövs. Det finns ett stort behov för vår verksamhet, och vi bara växer och växer. Det finns många föreningar som fokuserar på hundar och katter, men otroligt få som jobbar med kaniner – trots att det är ett av de vanligaste husdjuren vi har i Sverige.

Varifrån kommer då alla hemlösa kaniner? Therese Bergman ger några exempel:

– En del kommer från privatpersoner som inte kan eller vill ha kvar sin kanin. Även där fyller man i ett formulär på vår hemsida, och så får man betala tusen kronor som ersättning. Andra kaniner är vanvårdsärenden via Länsstyrelsen, men även upphittade kaniner som folk tröttnat på och bara släppt ut nånstans.

Precis som med så kallade sommarkatter?

– Ja, precis så. Framåt våren ökar antalet upphittade kaniner drastiskt, folk verkar tänka att nu är det varmt så nu klarar den sig. Men det gör den inte. Dels kan den ha svårt att hitta vatten och lämplig föda, men det finns dessutom mycket faror i form av rovdjur och bilar. Det handlar ju om tamkaniner, som inte är gjorda för att leva ute i naturen eller i en stad. Börjar de föröka sig bildas dessutom nya problem.

I grunden för Johanna Rosenheds och Therese Bergmans ideella arbete finns förstås en stor kärlek till kaniner.

– Båda har haft kaniner från att vi var hyfsat små, så våra hjärtan brinner extra mycket för just detta husdjur. Men vi tar även emot andra smådjur som till exempel råttor, chinchillor, hamstrar, marsvin och så vidare.

För att ta över en kanin via Smådjurschansen ställs en del krav.

– Vi förespråkar ett burfritt kaninliv, det vill säga kaninen ska inte sitta i bur. Antingen ska den bo i ett kaninhägn utomhus – och då ska den inte vara ensam utan ha minst en kaninkompis. Eller så ska den bo lös inomhus.

Men bajsar den inte överallt då?

– Nej då. Kaniner är väldigt renliga, och ordnar man en låda fylld med hö och mat går kaninen dit.

I dagsläget finns inga statliga anslag att söka för Smådjurschansens verksamhet, men Therese Bergman önskar att så vore fallet.

– Som det är idag faller vi mellan stolarna, men vi fortsätter att jobba på ändå. Vi är i nuläget Sveriges största ideella förening när det gäller att rädda kaniner, och vi är verksamma i Örebro, södra Dalarna, Stockholm, Uppsala och inom en snar framtid även i Göteborg. Vi hjälper i nuläget över 200 kaniner varje år.