Efter NA:s artikel om Lars – nu lyser det igen vid Strömpis: ”Håller några timmar”

Det var i tisdags som NA berättade om Lars Karlsson. Han kom cyklande från Slottet och skulle köra över Strömpisbron när han väjde för några gångare. Trots att han hade lyse på cykeln så hann han inte se de grå cementkrukorna utan körde rakt i en av dem och slog sig rejält.

Det var kolmörkt på platsen. Fem gatlampor var samtidigt ur funktion. Så hade det varit ett tag. Efter artikeln har det väckts en debatt om hur Örebros belysningssystem fungerar. Ataniyaz Ataniyazov menar att det måste göras om från grunden. Det finns mil med gamla kablar från 50- och 60-talet som skulle ha behövt bytas ut för flera år sedan. Några elkablar är så gamla att de lades ner redan 1938.

Men nu lyser det i alla fall vid Strömpis?

– Ja, jag skickade ut folk efter artikeln. De har nu gjort en tillfällig lösning men problemet är att det kommer att slockna igen, säger Ataniyaz Ataniyazov luttrat.

– Det är så gamla kablar att säkringarna går hela tiden. Det kan lysa i en timme, ibland i fem men sen blir det svart igen. Vi skulle behöva gräva upp och lägga nytt. Det går inte heller att bara gräva en bit, man måste lägga en helt ny kabel, säger han.

Efter artikeln om Lars Karlssons vurpa med cykeln har många hört av sig till NA och påpekat att det är mörkt på en rad platser i Örebro. Gatubelysningen krånglar i stort sett över hela stan.

Det märks också på antalet felanmälningar till kommunen. Sedan 1 oktober i år har kommunen fått in 585 anmälningar om trasiga lampor i Örebro. De flesta av dem, 467, är åtgärdade. Antalet felanmälningar har ökat de senaste åren. Tidigare brukade man få in runt 900 anmälningar per år, nu är man uppe i 1500.

Ataniyaz Ataniyazov tycker det är bra att folk anmäler när det inte fungerar. På så sätt får de som jobbar med det här en överblick över vad som behöver göras. Kommunen gör också två gånger per år en egen rondering då de åker runt och kollar upp vad som behöver lagas.