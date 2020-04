Efter nästan 30 år byts rulltrapporna i Cityhuset: "Allt går enligt plan"

NA berättade i november förra året om att det fanns planer på att byta rulltrapporna i Cityhuset eftersom de hade krånglat och stått still under en längre tid. På grund av lång leveranstid tog det cirka ett halvår innan arbetet kunde komma igång.

Nu är arbetet igång och i början av denna vecka byttes de gamla rulltrapporna ut. De gamla rulltrapporna kördes sedan iväg med lastbil till skroten.

– Det går jättebra. Allt går enligt plan. Under nästa vecka kommer vi att montera de nya rulltrapporna, säger Tomas Larsson, fastighetsskötare och projektledare på Gästrike fastigheter AB.

Enligt Tomas Larsson kapades 3,5 meter av Cityhusets entré från parkeringen för att kunna lyfta ut de gamla rulltrapporna och in med de nya.

Byggarbetet beräknas pågår ett par veckor till och under tiden får besökare till Cityhuset gå in via P-huset.

Fakta: Cityhuset

Cityhuset byggdes 1991 av Diös fastigheter. Fastigheten är ungefär 10 000 kvadratmeter stor, drygt hälften av ytan är kommersiella lokaler. Det finns 62 lägenheter i huset.

År 1997 köpte HSB huset. De behöll det till år 2011 då nuvarande ägare tog över, Gästrike fastigheter AB.