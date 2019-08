Efter nya förhören med rättsläkaren – åklagaren inför domen i Vivallarättegången: ”Oerhört komplicerad skadebild”

I samband med advokaternas sakframställan under hovrättsförhandlingarnas andra dag, för två veckor sedan, presenterades ny bevisning, i form av en ny rättsmedicinsk granskning, som en extern läkare gjort. Det har NA berättat om tidigare.

Med den vill advokaten till en av de två 32-åringarna, som var inblandad i den brutala misshandeln, som ledde till att en 20-årig man dog, göra gällande att mannen inte är skyldig till mannens död.

Åklagarsidan svarade med att åberopa nya förhör, så kallade tilläggsförhör, med den rättsläkare som obducerade 20-åringen, läkaren som advokaterna kopplat in och en av poliserna som blev vittne till dödsmisshandeln.

De förhören hölls i måndags.

– Advokaterna kopplade in en egen rättsläkare som har lämnat in ett yttrande. Från åklagarsidan tycker inte vi att förhören har tillfört något dramatiskt nytt. De är inte så långt ifrån varandra i uppfattning, säger åklagaren Martina Winslow och syftar på läkaren som genomförde obduktionen och läkaren advokaterna kopplat in.

Enligt Winslow har läkaren som advokaterna anlitat pekat på en primär och en sekundär dödsorsak när det gäller 20-åringen. Advokaterna menar att en av 32-åringarna som fälldes för mord ska frias, eftersom det inte har gått att fastställa att denne bidragit till 20-åringens död.

– Vi är inte beredda att dra en sådan slutsats, säger Martina Winslow.

Rättsläkaren som obducerade 20-åringen menar att det var flera orsaker till dödsfallet som samverkade.

– Det var en så oerhört komplicerad och omfattande skadebild, säger Winslow.

Åklagarnas yrkanden står fast. De vill att 21-åringen som friades från mordet på 22-åringen ska dömas för mord.

De två männen som dömdes i tingsrätten för mord, till 15 år och 10 månader respektive 13 år och 10 månader, vill åklagarna se dömda till livstids fängelse. Själva vill de frias från mord.

Den 22-årige man som dömdes till fängelse i fem år och 10 månader för synnerligen grov misshandel vill åklagarna också skärpa straffet för - till livstids fängelse. Även han har överklagat domen och vill frikännas.