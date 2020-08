Efter omtalade brevet till Gustafsson – stor spricka i valberedningen: "Klart övertramp"

På tisdagen skrev Bandypuls om det brev som fyra av sex ledamöter i valberedningen signerat och skickat till Per-Anders Gustafsson under sensommaren. Där pekas förbundsordföranden ut som sexistisk och aggressiv enligt vittnesmål som valberedningen ska ha samlat in under ett par månaders tid.

– Det är ett mjukt skrivet brev, sade Bo Häggqvist, kontaktpersonen som anges i brevet, till Bandypuls under onsdagen.

Adjungerade ledamoten Ingemar Sixtensson, som ihop med ordinarie ledamot Dan Kjellsson tillhör "utbrytargruppen" i valberedningen, rasar nu över brevet. Enligt Sixtensson har kvartetten som skrev under brevet – Bo Häggqvist, Emma Kronberg, Thomas Zetterqvist och Jan-Erik Flink – gått bakom ryggen på honom och Kjellsson.

– Vi i valberedningen hade möte kvällen innan det här brevet skickades ut, och ingen nämnde någonting till mig eller Dan. De skickade brevet till oss efter att de skickat det till Per-Anders, säger Sixtensson.

– Det där har vi stämt av med en RF-jurist (Riksidrottsförbundet) som säger att detta ska föras in i nästa protokoll. Det är ett klart övertramp. Olika åsikter ska det samtalas om.

De är fyra, ni är två. Ur rent demokratisk synvinkel tycks det inte vara några konstigheter?

– Vi står inte bakom texten, och då behöver man informera sina medarbetare i kommittén om att "så här tänker vi göra". Vi fick inte ens frågan och kunde därför inte heller protestera.

Enligt uppgift till Bandypuls har valberedningens protokoll inför årsmötet, som ska vara sekretessbelagt fram till det äger rum, nu ha läckt ut till sittande ordförande. Ingemar Sixtensson förnekar att han eller Dan Kjellsson har läckt det för att ge Per-Anders Gustafsson ett försprång inför årsmötet.

– Det där har jag ingen aning om. Det kommer i så fall inte från oss, säger han.

Flera i bandysporten ifrågasätter hur valberedningen kan ha svängt så kraftigt från att nominera Per-Anders Gustafsson som ordförande förra året till att nu vilja ha bort honom. I brevet som skickades till Gustafsson skriver de fyra ledamöterna att det vid det laget "fanns en viss tveksamhet från en minoritet, men att majoriteten då valde att fokusera på de positiva delarna". Sixtensson är tveksam till förklaringen.

– Det finns inget sånt protokollfört. Vi hade vissa diskussioner fram och tillbaka, och träffade honom då också. Vi var överens om att han var riktig och vettig för hur svensk bandy ska utvecklas, säger han.

Per–Anders har sina svagheter men också styrkor, och det är de som är intressanta.

Hur är dialogen i valberedningen just nu?

– Inte bra precis, när vi står så långt ifrån varandra. Jag och Dan har inte den bilden av Per-Anders. Han har sina svagheter men också stora styrkor, och det är de som är intressanta.

Ska ni ha fler möten innan årsmötet?

– Ja, vi ska ha ett avstämningsmöte i slutet av veckan.

Hur kommer det att låta där?

– Haha, ja, det är svårt att säga. Vi är inte överens som du vet.

Är det inte väldigt ovanligt att sån här turbulens uppstår i valberedningar?

– Jo, det är ju sant. Det är förvånande, säger Sixtensson, som pekar ut ett enligt honom kritiskt datum i hela soppan.

– 27 juni träffade hela valberedningen Per-Anders för att han skulle klargöra vad han gjort under sitt första år, vilket är fantastiskt mycket jämfört med tidigare i svensk bandy, och för att få ställa frågor till honom.

Han fortsätter:

– När han var färdig med sin presentation så frågade han om någon mer ville prata med honom eller fråga något mer. Då ställdes inga frågor, vilket känns oerhört märkligt nu.

Med Per-Anders som ordförande är det slut på överslätningar och "det får gå som det går".

Vad det här handlar om är egentligen "bara" ett ordförandeval. Vad är det som är så extremt känsligt mellan de båda sidorna i hela den här cirkusen?

– Det är för att Per-Anders har satt ner foten i flera frågor, sagt att det måste bli förändring, och då tycker vissa att de har blivit överkörda. Med honom som ordförande är det slut på överslätningar och "det får gå som det går", och det var också dit vi ville komma när vi nominerade honom i fjol.

Ingemar Sixtensson avslutar med att ifrågasätta valberedningens förslag till ny styrelse – av två skäl. Det ena är att förslaget som är presenterat på Svenska bandyförbundets hemsida inte möter Riksidrottsförbundets stadgar om jämn könsfördelning.

Det andra är att valberedningen bara har presenterat ett förslag för hur styrelsen ska se ut, och det utgår från att Jesper Kärrbrink blir ny förbundsordförande. I liggande förslag finns inte heller Anders Uhlin och Henrik Nilsson, som båda vill se ett omval av Per-Anders Gustafsson, med trots att de har ett år kvar på sina uppdrag. Beroende på vem som blir ordförande tycks det finnas risk för stora rörelser i förbundsstyrelsen.

– Det är tråkigt och beklämmande att inte bandy-Sverige kan ta ställning till båda förslagen, säger Ingemar Sixtensson.