Efter omtalade utvisningen – Örebroforwarden riktar kritik: ”Ser ut som han gjort sin sista match i karriären”

Fullständig kontroll i två perioder men bara ledning 1–0 efter Joonas Rasks mål i första perioden. Sedan vände allt i tredje perioden och Malmö vann till slut med 4–1.

Örebroforwarden Oliver Eklind kommer själv in på situationen som skulle vända matchen till hemmalagets fördel.

– Det var väl efter min utvisning. Boxplay-mål, sedan ett till i boxen, säger han och suckar.

Ja, det var tidigt i tredje perioden med 0–1 på tavlan som Oliver Eklind klev in i en duell vid sargen med Malmös Chrstoffer Forsberg. Som vände sig om och for in i sargen efter smällen från Eklind.

Efter en stunds irritation, främst från Malmöbacken Oliver Lauridsen som skulle markera, beslutade sig domarna för att visa ut Eklind, 2+10 minuter checking from behind.

– Jag försöker inte ens tackla honom så. Jag försöker bara stänga hans väg, sedan vänder han sig om och ramlar ganska lätt. Det ser ut som han gjort sin sista match i karriären, sedan spelade han bytet efter. Jag är lite frågande till det, säger Eklind.

Du köper inte domslutet?

– Jag vet inte, jag har inte kollat i efterhand. Men 2+10 känns jäkligt hårt i alla fall.

Niklas Eriksson, tränare i Örebro, hade svårt att sätta ord på vad han tyckte om situationen.

– Jag tycker det är en ganska svår situation. Han (Eklind) kliver och försöker vara rejäl i närkampen och det är alltid svårt när motståndarna vänder ryggen till. Det är jäkligt svåra situationer.

Mottagaren har också ett ansvar?

– Ja, så är det ju. Nu blir det så jäkla avgörande också.

Sannerligen. På det efterföljande numerära överläget kvitterade Helge Grans för Malmö.

Kort efter ny utvisning på Robin Kovacs, en slashing där Jan-Mikael Järvinen var lika klinisk som Grans i avslutet och satte 2–1 i krysset.

Oliver Eklind fick från botbänken bevittna ett Örebro i fritt fall där Joe Veleno utökade till 3–1. När han väl var tillbaka på isen hade luften redan gått ur. Malmö vann till slut med 4–1, sista målet i tom kasse från Emil Sylvegård.

– Det är jobbigt när man sitter där för inte kan man göra något heller när man sitter där själv och inte kan pusha sina lagkamrater eller någonting. Det blir tråkigt, säger Eklind.

En avgörande situation som inte hade behövt vara avgörande. Örebro var det klart bättre laget i två perioder och borde haft en större ledning än 1–0, vilket var nog så avgörande i sig.

– Vi startade bra och har lägen att göra mål men det gäller att få in pucken också. Det hade gett oss ett bättre försprång i tredje.

Ni spelade även dagen innan, är det orken som tryter?

– Nej, det tror jag inte har med det att göra.

Och åter två insläppta i boxplay?

– Vi måste försöka jobba på och hitta lösningar. Vi försöker jobba på det varje dag.

Efter att ha centrat mellan juniorerna Elias Ekström och Filip Barklund mot Linköping och där fått beröm av tränaren Niklas Eriksson, var Eklind tillbaka mellan Linus Öberg och Glenn Gustafsson mot Malmö. Särskilt nöjd är han inte med sitt spel.

– Jag tycker att jag i senaste matcherna inte har kommit upp i den nivå jag vill spela på som jag gjort innan. Jag försöker hitta tillbaka till det rent spelmässigt.

Vad är det som fattas?

– Spelet med pucken. Jag har tappat det de senaste matcherna. Jag får försöka vara mer avslappnad och vilja ha puck ännu mer.

Örebros åtta senaste matcher? Vinst, förlust, vinst, förlust, vinst, förlust, vinst, förlust. Ojämnheten lyser igenom.

– Vi måste fortsätta hålla i och orka ha fokus i tre perioder hela vägen i varje match. Det är vad det handlar om, säger Eklind.

Matchfakta

Malmö–Örebro 4–1 (0–1, 0–0, 4–0)

Första perioden: 0–1 (16.05) Joonas Rask (Robert Leino, Jonathan Andersson), spel fem mot fyra.

Andra perioden: –

Tredje perioden: 1–1 (04.35) Helge Grans (Pathrik Westerholm), spel fem mot fyra. 2–1 (05.25) Jan-Mikael Järvinen (Helge Grans, Emil Sylvegård), spel fem mot fyra. 3–1 (07.07) Joe Veleno (Adam Johnson, Quinton Howden). 4–1 (17.47) Emil Sylvegård, mål i tom målbur.

Skott: 27–25 (5–11, 7–10, 15–4)

Utvisningar: MIF 4x2. ÖHK 4x2, 1x10.

Domare: –

Publik: Tobias Björk och Linus Öhlund.

Örebro

Målvakter: Jonas Arntzen (Jhonas Enroth).

Backpar: Kristian Näkyvä, Robin Salo – Stefan Warg, Rasmus Rissanen – Jonathan Andersson, Gustav Backström – Lukas Pilö.

Kedjor: Borna Rendulic, Rodrigo Abols, Daniel Muzito-Bagenda – Emil Larsson, Robert Leino, Robin Kovacs – Joonas Rask, Ludvig Rensfelt, Elias Ekström – Linus Öberg, Oliver Eklind, Glenn Gustafsson. Extraforward: Filip Barklund.