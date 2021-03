Efter Örebro Hockeys tunga förlust – två Oskarshamnspelare anmälda till disciplinnämnden

Örebro Hockey svarade för en blek insats och lämnade tillslut Oskarshamn med en 1-5-förlust i söndags.

Glenn Gustafsson tvingades dessutom ledas av isen skadad efter en tackling från Brian Cooper och det första beskedet lät inte positivt.

– Det är ju inte bra men vi vet inte hur illa det är. Han fick åka ambulans till Västerviks lasarett och ska röntgas där. Vi får ta det därifrån men nej, det var inget bra, sa Örebrotränaren Niklas Eriksson till Sporten efter matchen.

Cooper fick två minuters utvisning för tripping.

Men det var det inte den enda smällen som delades ut under matchen.

I slutet av den andra perioden drog Oskarshamn på sig en matchstraff efter att Andrew O'Brien delat ut en huvudtackling på Emil Larsson. Nu är O´Brien anmäld till disciplinnämnden för händelsen.

Samtidigt står det klart att även Lance Bouma är anmäld efter att ha skrikit på linjedomaren när han bad honom ta in klubban som hängde ut över sargen.

Så här skriver disciplinnämnden i sitt utlåtande:

"Jag ber honom då igen att ta in grejerna och då säger han ”get away from me” (något liknande). Efter det säger han "fuck you" till mig högt och tydligt när jag står kvar utanför båset".