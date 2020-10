Efter säkrade kontraktet – Kif Örebro-kaptenen ser ut att förlänga: ”Har sagt att jag gärna är kvar”

Lagkaptenen Frida Abrahamsson avslöjar för NA att hon ser ut att förlänga med Kif Örebro, och därmed blir kvar även över säsongen 2021.

– Absolut. Jag har inte lagt jättemycket fokus på nästa år än, men jag trivs så bra att det känns som att jag vill vara här, säger Abrahamsson.

– Jag har pratat lite med klubben, och dom vill att jag är kvara. Jag själv har sagt att jag gärna är kvar, men vi har lämnat diskussionerna till senare. Det känns som att vi vet var vi har varandra.

Frida Abrahamsson kom till Kif Örebro inför säsongen 2018. Hon fick ta över kaptensbindeln när Hanne Gråhns blev skadad, och ledde laget till avancemang från elitettan till damallsvenskan.

Tränaren Stefan Ärnsved instämmer i att intresset kring en förlängning är ömsesidigt.

– Det är klart att det är viktigt att ha kvar Frida, både som person och fotbollsspelare, säger Ärnsved.

– Jag vet att klubben har jobbat för det. Sen ska man komma överens, och corona har påverkat vår ekonomi. Men det är ett jobb för Jonas Karlberg, jag som tränare vill gärna ha henne kvar.

Under lördagen besegrade Kif Örebro Umeå med 5–1.

Segern gjorde att Kif Örebro säkrade damallsvenska kontraktet för 2021. Med sju poäng till nedflyttning och sex poäng kvar att spela om, är saken klar.

– Det känns jätteskönt. Även om vi ska prestera i de sista två matcherna, så kan vi slappna av på något sätt, säger Frida Abrahamsson.

– Det känns som att vi var värda det, vi har spelat såpass bra de senaste matcherna. Jag tycker att vi själva har känt hela tiden att vi ska fortsätta vara ett damallsvenskt lag. Det har varit tight om poängen, men det har ändå känts stabilt. Vi siktar mer mot att komma femma nu, om vi vinner de två sista matcherna.

Det var en tydlig seger både sett till matchbilden och siffrorna. Kif Örebro ledde med 3–0 i paus, efter två mål av Karin Lundin och ett genom Freja Olofsson.

I den andra halvleken hade Cali Farquharson och Nellie Lilja varsin fullträff, och Kif ledde med 5–0. Därefter fick Sarah Mellouk göra ett tröstmål för Umeå, men mäktade inte med mer än så.

– Vi gör en bra match rakt igenom, säger Abrahamsson.

– De får lite chanser på slutet och får in ett mål, men i övrigt kan vi vara stolta över prestationen. Vi har pratat mycket om att sätta målchanserna vi skapar, och det gör vi idag. Det är självförtroende i gruppen och i laget, och vi spelar på ett sätt där vi dominerar matchen ganska tydligt.

Matchfakta

Kif Örebro – Umeå IK 5–1 (3–0)

Mål: 1–0 (18) Karin Lundin (straffmål), 2–0 (27) Freja Olofsson, 3–0 (34) Karin Lundin, 4–0 (52) Cali Farquharson, 5–0 (68) Nellie Lilja, 5–1 (74) Sarah Mellouk.

Varningar, Kif: –. UIK: Briana Campos, Emma Åkerberg Zingmark.

Publik: 50.

Domare: Sara Persson.

Kif Örebro

Moa Öhman – Frida Abrahamsson, Emma Östlund, Elli Pikkujämsä (ut 74) – Nathalie Hoff Persson (ut 81), Freja Olofsson, Ellen Karlsson, Nellie Lilja (ut 74), Lindsay Agnew (ut 46) – Frida Skogman (ut 61), Karin Lundin.

Avbytare: Sara Lilja Vidlund (in 61), Maja Regnås (in 74), Cali Farquharson (in 46), Elin Bengtsson (in 81), Emilia Pelgander (in 74).