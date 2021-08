Efter skadan – Regborn bättre än någonsin: ”Att missa VM var jävligt tungt” • Slog distriktsrekord på 5 000 meter • Högbergs missräkning

Det var i samband med att orienteringssäsongen drog igång i april som Martin Regborn fick domen: Den återkommande smärtan i höften berodde på en stressfraktur i korsbenet.

EM-starten rök direkt, och snart grusades också förhoppningen om att hinna tillbaka till VM. Ett tungt slag för 29-åringen som hade sprungit sex raka världsmästerskap och som tog EM-brons i långdistans 2016 men som under fjolårets pandemiinställda tävlingssäsong och under vinterns försäsongsträning varit i bättre slag än någonsin.

Men inget ont som inte har något gott med sig – rehabträningen har gjort örebroaren ännu starkare, och i nationella elittävlingen Närkeracet på Transtensvallen i Hallsberg på lördagskvällen sprang han in som femma på 5 000 meter med 14.06,69. Nytt distriktsrekord.

– Fördelen med att vara skadad är att man har massa tid att jobba på småsaker man inte har tid med annars. I det här fallet min höft som låg och störde lite grann hela 2020, vilket gjorde att det blev den här snedbelastningen och skadan. En del av rehaben var att stärka upp så att den blir mer stabil, och det känner jag att jag har nytta av i banlöpningen. Förut har jag fått ta i lite mer för att få fram högerbenet, men nu får jag en bättre träff, säger han.

Så i slutändan kan den här frånvaron ha gynnat dig som löpare?

– Nja, att missa VM var jävligt tungt. Långdistansen på VM i år hade passat mig perfekt, jag tror att jag hade kunnat göra väldigt bra på den och man får inte så många chanser i karriären. Nu när långdistansen bara finns på VM-programmet vartannat år så har jag två, max tre, VM-långdistanser kvar i karriären som jag verkligen kan prestera på topp på.

I tävlingen i Hallsberg dundrade Spårvägens Oliver Löfqvist och Akeles Linus Rosdal, som tidigare tävlat för KFUM Örebro och som i år är Sverigeetta på distansen, iväg i tempo för 13.45. Men båda stumnade – Löfqvist höll ändå undan till seger med 13.56,73 medan Rosdal gick i mål bakom Regborn. Regborn låg komfortabelt i andraklungan och avslutade starkt – vilket räckte för att gå under träningskompisen Jonatan Gustafssons nyslagna distriktsrekord med 1,4 sekunders marginal.

– Jag vet att jag kan komma starkt på slutet om jag inte öppnar för hårt första två kilometerna, vilket jag ofta gjort när jag sprungit 5 000 tidigare. Men i dag blev det ett bra genomförande. Jag har känt på träning att 14.10 inte är omöjligt på en bra dag, och det kändes inte som jätterimligt men ändå överkomligt att satsa mot 14.08. Det var perfekta förhållanden i dag: Svalt, ingen vind, friskt luft och lagom ryggar att jobba på hela tiden, säger Regborn.

Egentligen har han sprungit mest skog på slutet, med fokus på världscupen i Idre i veckan. Det blir comebacken i orienteringslandslaget, första blågula uppdraget efter skadan, och det vankas långdistans på torsdag, medeldistans på lördag och stafett på söndag.

– Jag siktar på att springa så bra där att jag får vara med på världscupfinalen i Italien. det är de två tävlingarna jag går in mest för i höst. I övrigt får jag nog sålla rätt rejält bland tävlingarna, för det blir en väldigt intensiv avslutning på orienteringssäsongen där de klämt in alla tävlingar som blev inställda i våras. Men sprint-SM lär jag satsa på, det blir en bra indikation på vad jag måste jobba på i träningen inför sprint-VM nästa år.

Det är inte för tajt att springa 5 000 meter fem dagar före världscupen?

– Nej, det är inga problem, framför allt inte om man är i bra form. 10 000 meter hade jag nog inte velat springa i dag, men det här var en bra genomkörare.

Friidrotts-SM, med bland annat 5 000-meterslopp, missar han däremot. Den helgen avgörs orienterings-SM:s medeldistans och stafett.

På 800-metersdistansen, som inledde Närkeracet, hade KFUM Örebros Rebecca Högberg förhoppningar om att det skulle lossna efter en tung start på sommaren. Så blev det inte.

37-åringen, som tog SM-guld inomhus i fjol och var med och sprang hem en svensk seger på Finnkampen för mindre än ett år sedan, åkte på en hälskada i jakten på en EM-plats i vintras men har tränat ikapp och var frågande efter att inte ha orkat med mer än 2.12,22 och en sjundeplats i Hallsberg.

– Kroppen vill inte, liksom. Jag vet inte om det är hjärnspöken, att man vill för mycket, för det fungerar bra på träning. I sprint är jag lika snabb som jag var för tio år sedan och uthålligheten är mycket bättre nu, men i det här mellanläget ligger jag lite sämre till än förra året. Jag trodde ändå att det skulle gå på under 2.10 i dag. Men 2.12 … Det är för dåligt, säger Högberg.

– Jag upptäckte i och för sig att jag hade järnbrist för fem veckor sedan, jag var trött utan anledning och det visade sig att jag hade skitdåliga järndepåvärden. Det har jag byggt upp igen, det kanske kan påverka prestationsmässigt fortfarande? Jag vet inte. I dag gick första varvet på 63 sekunder: ”Skitbra, då kan jag försöka hålla”, tänkte jag. Men något hände vid 600–650 meter. Det tog tvärstopp. Så jävla tråkigt.

I fjol noterade Högberg personliga rekordet 2.05,63 – som gjorde henne till Sverigefyra – just i den här tävlingen på Transtensvallen. Nu var hon alltså 6,5 sekunder långsammare och har bara tre veckor på sig att vända på steken inför SM. Redan på söndagen åker hon till Västerås för att göra ett försök på halva distansen, 400 meter.

– Det kanske får bli den distansen på SM i stället, för där har det känts bättre på träning. Jag hängde på grabbarna och gjorde en 400:ing på 55,3, och då tyckte jag att de öppnade för långsamt. Men sedan ska det ju göras på tävling också …

Karlstad-Götas Lova Perman vann 800 meter på 2.06,69, Simon Wallenlind var snabbast av herrarna med 1.53,06. Där sprang KFUM Örebros Kevin Bodén, som förra helgen var med och sprang hem silver i P19-klassen på stafett-SM, hem femteplatsen på 1.53,88.

Resultat, Närkeracet

800 meter, damer: 1) Lova Perman, IF Göta, 2.06,69, 2) Julia Svennblad, Hälle IF, 2.08,16, 3) Olivia Weslien, IF Göta, 2.08,91 … 7) Rebecca Högberg, KFUM Örebro, 2.12,22.

Herrar: 1) Simon Wallenlind, Mölndals AIK, 1.53,06, 2) Anton Persson, Hässelby SK, 1.53,38, 3) Olof Silvander, IFK Lidingö, 1.53,49 … 5) Kevin Bodén, KFUM Örebro, 1.53,88, 21) Patrik Johansson, Östansjö SK, 2.19,36, 22) Lars Lundegård, KFUM Örebro, 2.30,52.

5 000 meter, herrar: 1) Oliver Löfqvist, Spårvägens FK, 13.56,73, 2) Olle Ahlberg, Hälle IF, 14.04,10, 3) Omar Nuur, IFK Växjö, 14.05,90, 4) Miguel Palm, Mölndals AIK, 14.06,66, 5) Martin Regborn, KFUM Örebro, 14.06,69, 6) Linus Rosdal, IK Akele, 14.11,40.