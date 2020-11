Efter skärpta råden ► Nu stänger Röda Korset butikerna i Lindesberg och i Frövi

Nu stänger Röda Korset sina second hand-butiker i Lindesberg och i Frövi till den 24 november. Detta beslut har Röda Korset tagit med hänsyn till de skärpta råden kring covid-19 i Örebro län.

– Vi pausar all vår yttre verksamhet just nu för att inte bidra till ökad smittspridning, säger Katarina Löwenbrink, ordförande i Röda Korset Lindesbergskretsen.